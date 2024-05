Scuole Viaggianti: si chiude a Loro Ciuffenna il tour (teatrale) della sostenibilità

Arezzo, 30 maggio 2024 – Oltre 23.000 studenti e più di 1.500 docenti provenienti da 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Sono i numeri della seconda edizione di Scuole viaggianti il progetto ambientale di Estra che si conclude con il tour della Sostenibilità: dieci tappe a partire dal Molise che hanno toccato le dieci scuole vincitrici protagoniste di speciali cerimonie di premiazione, durante le quali come premio hanno assistito allo spettacolo “Il Grande Sconquasso”.

Dopo il Molise, l’Abruzzo, l’Umbria e le Marche il tour si conclude in Toscana. Questa mattina cerimonia di premiazione alla scuola d’infanzia Principessa Mafalda di Loro Ciuffenna (Arezzo) dove è stato consegnato il premio: lo spettacolo “Il Grande Sconquasso” realizzato dalla compagnia teatrale Straligut e prodotto da Estra per le scuole. Utilizzando un sistema innovativo di auto-produzione di energia tramite una bici generatrice e pannelli fotovoltaici, lo spettacolo è caratterizzato da un basso consumo energetico e da un impatto ambientale ridotto a zero. Sul palco un'unica attrice-narratrice, Anna Amato, in sella a una bici collegata a un impianto di accumulo e a un sistema di co-generazione elettrica, che racconta le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio: un viaggio che si è concluso con l’ispirazione per cominciare a pensare che cambiare è possibile e che un futuro migliore si può creare insieme.

Una speciale cerimonia di premiazione a base di teatro alla quale hanno partecipato con entusiasmo alunni e insegnanti. Con Franco Scortecci presidente di Estra Energie erano presenti il vicepreside Alessandro Teci e la coordinatrice del progetto Elisabetta Marucci.