Arezzo, 5 aprile 2025 – Screening gratuiti in farmacia per valutare la qualità dell’udito. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Farmacie Comunali di Arezzo e Audiomedical, offre ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a test audiometrici per conoscere le loro reali capacità uditive, andando a individuare l’emergere di eventuali problematiche collegate all’ascolto e a programmare ulteriori approfondimenti in termini di prevenzione o trattamento. Il servizio prevederà incontri mensili in ognuna delle otto farmacie comunali di città e frazioni, con la presenza di personale specializzato che, in breve tempo e senza attese, garantirà una valutazione affidabile e personalizzata che sarà seguita da una consulenza in cui verranno forniti consigli utili per evitare cali, abbassamenti o perdite dell’udito.

Il calendario del mese sarà aperto martedì 8 aprile con i test proposti dalle 9.00 alle 13.00 alla farmacia “Campo di Marte” e dalle 16.00 alle 18.00 alla farmacia “Ceciliano”, proseguendo venerdì 11 aprile dalle 16.00 alle 18.00 alla farmacia “San Leo”. La settimana successiva, invece, il servizio audiometrico verrà offerto martedì 15 aprile dalle 9.00 alle 13.00 alla farmacia “Giotto” e dalle 16.00 alle 18.00 alla farmacia “San Giuliano”, e venerdì 18 aprile alla farmacia “Trionfo”, infine un ulteriore incontro è pianificato per martedì 22 aprile alla farmacia “Fiorentina” con orario dalle 16.00 alle 19.00. La turnazione riprenderà poi da venerdì 2 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, alla farmacia “Mecenate”. Gli esami condotti da Audiomedical sono consigliati soprattutto per persone che stanno sperimentando una sensazione di calo dell’udito o di perdita uditiva, specialmente in contesti affollati e rumorosi, per individuare la causa di queste situazioni e per capire se intervenire e in quale direzione, ma rappresentano un’opportunità di prevenzione aperta a tutti per monitorare la situazione individuale e cogliere tempestivamente eventuali segnali di allarme. Per sottoporsi alle visite sarà possibile effettuare la prenotazione o recarsi direttamente nelle singole farmacie.