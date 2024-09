Sciopero trasporti: venerdì da bollino nero. Disagi per tutta la giornata

Firenze, 20 settembre 2024 – Lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, insieme ad alcuni incidenti, ha complicato stamani la circolazione sulle principali strade della Toscana, in particolare a Firenze. Questa mattina si sono registrate code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze, tra Pistoia e il bivio dell'A1, sulla Fi-Pi-Li, tra Ginestra e Firenze Scandicci, e a Santa Croce. Un incidente ha causato rallentamenti tra Tirrenia e Livorno Aurelia, mentre sulla A12, tra Valdarno e Incisa Reggello, il traffico è rimasto bloccato con cinque chilometri di coda a causa di un furgone in fiamme al chilometro 324. Traffico anche sul viadotto all'Indiano, con due chilometri di coda tra Firenze e Scandicci.

Disagi si sono verificati anche per chi viaggia in treno, ma non legati allo sciopero. Un investimento di una persona nei pressi della stazione ferroviaria di Lastra a Signa ha provocato ritardi e cancellazioni, con accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. A Prato un guasto agli impianti di circolazione ha causato ritardi e soppressioni di treni.

Secondo le prime stime dei sindacati di base, che hanno indetto lo sciopero a livello nazionale, l'adesione in Autolinee Toscane si attesta attorno al 25%. I maggiori disagi sono attesi nel pomeriggio, dalle 17 in poi. Per quanto riguarda le fasce di garanzia, gli autobus in Toscana sono garantiti al mattino presto e tra le 12.30 e le 14.29. Il servizio della tramvia sarà regolare tra le 17 e le 20.

La protesta è stata indetta dai sindacati Cub trasporti, Cobas lavoro Privato, Adl Cobas e Usb lavoro Privato, in risposta alla mancata disponibilità delle controparti datoriali a discutere di temi come l'aumento salariale e la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio.