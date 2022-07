Taxi, sciopero di 48 ore. Auto bianche ferme anche a Firenze

Firenze, 5 luglio 2022 - A Firenze come in tutta Italia i taxi sono fermi a causa dello sciopero nazionale di 48 ore (giorno 5 e 6 luglio), dei tassisti che protestano contro l'articolo 10 del Ddl Concorrenza. Al momento, si segnala dagli stessi tassisti, diverse criticità, soprattutto in aree molto frequentate dai turisti come la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e l'aeroporto di Peretola.

Ha dichiarato Simone Antei, presidente del Taxi 4242 "l'adesione è pressoché totale". Anche Leonardo Bisori, del sindacato Ugl taxi, ha parlato di "adesione di tutta categoria".