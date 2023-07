Treni e aerei: il grande caos è servito. Salvini: “Lasciare a piedi un milione di italiani non è fare il bene del Paese”

Firenze, 12 luglio 2023 - Due giorni di passione per chi deve viaggiare. Giovedì 13 luglio ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore: dalle ore 3 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A incrociare le braccia da nord a sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18.

Perchè lo sciopero dei treni

La protesta è indetta da tutte le principali organizzazioni sindacali di categori per chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici del settore. Per i sindacati lo sciopero è ormai “inevitabile” a causa “dell’insostenibile aggravamento dei turni di lavoro del personale e degli equipaggi”.

I treni garantiti

Come informa Trenitalia, durante lo sciopero di giovedì e venerdì per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, come da orario ufficiale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale però può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione dello sciopero. Sul sito ufficiale di Trenitalia è comunque possibile consultare i treni regionali garantiti in caso di sciopero per la regione di interesse.

Anche Italo sciopera

Allo sciopero dei treni del 13 e 14 luglio 2023 aderiscono anche i lavoratori di Italo Ntv con cancellazioni e ritardi previsti anche per i treni alta velocità della compagnia privata. Italo ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni garantiti.

A rischio anche i voli

Sabato 15 luglio giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta protestano perchè il loro contratto è scaduto da sei anni. Ma non basta.

Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 i piloti di Malta Air.

Sabato 15 luglio, poi, nuovo sciopero nazionale, dalle 10 alle 18, di piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling.

Per vedere la lista dei voli garantiti bisogna andare sul portale dell’Enac, che ricorda che ci sono fasce orari garantite, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Salvini prova a mediare per ridurre i disagi

Scongiurare gli scioperi previsti questa settimana o almeno cercare di ridurre al minimo i disagi per pendolari, passeggeri e turisti. Questo l'obiettivo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha incontrato i sindacati. Il Mit «farà di tutto affinché gli italiani non paghino troppo pesantemente la mobilitazione», affermano dal ministero, sottolineando che «nel caso non prevalga il buon senso Salvini non esclude un intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti». «Indire uno sciopero il 13 di luglio con 35 gradi e lasciare a piedi un milione di pendolari che vorrebbero andare a lavorare non so quanto sia fare del bene al paese. Io sto cercando di mediare», ha detto Salvini. E ancora: «Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero e le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria; se non arrivasse l'accordo mi prendo l'onore e l'onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità di 60 milioni di italiani».

Per ora i sindacati confermano l’agitazione

"Mi pare che i margini non ci siano" per la revoca delle sciopero di domani del trasporto ferroviario indetto dai sindacati. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro al Mit con il ministro Matteo Salvini spiegando che "in ogni caso vengono assicurati e garantiti i treni a lunga percorrenza, così come anche i treni regionali sono garantiti su alcune fasce orarie: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21".