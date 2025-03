Maltempo e allerta rossa in Toscana, cosa sta succedendo oggi Firenze e Prato sono sotto il colpo del maltempo, con l'Arno in piena e vari fiumi in Toscana sotto osservazione. Allagamenti, frane e caduta di alberi causano disagi alla viabilità. L’allerta rossa è stata attivata, con chiusure stradali e danni alle abitazioni