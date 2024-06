Arezzo, 25 giugno 2024 – Saranno i Granny’s Garage ad aprire il concerto del Maestro Pellegrini (Zen Circus). Si tratta di Andrea Simola, Davide Bartolucci, Gian Marco Barbacci, Paolo Spadini e Dario Fedele, che torneranno a suonare in versione acustica, prima del concerto del noto cantautore livornese. Infatti, dopo l’esperienza Sanremese di qualche anno fa e le tante date con gli Zen Circus, Francesco Pellegrini torna in tour da solista, per presentare il suo nuovo album “Chi sono io”. La serata si svolgerà giovedì 27 Giugno alle ore 21:00 al BPM (Strada Poggilupi 67, dietro al negozio di Strumenti Musicali Brahms). Il programma è composto da: - Granny’s Garage (Opening Act); - Maestro Pellegrini (Headliner); - Odep (Dj Set).