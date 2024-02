Saracino, oggi la cerimonia di premiazione dei giostratori

Arezzo, 3 febbraio 2024 – Oggi sabato 3 febbraio nel chiostro di palazzo comunale si svolgerà la 29esima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori. L’evento, che inizierà alle 11, celebra i cavalieri protagonisti delle edizioni 2023 della Giostra del Saracino e delle prove generali. Durante la cerimonia saranno annunciati dall’araldo i quartieri vincitori della nona edizione del premio "Fulvio Tului”, riconoscimento che viene assegnato al quartiere che ha sfilato meglio in ognuna delle due edizioni della Giostra, e consegnato il premio alla carriera a personaggi che con il loro operato si sono particolarmente distinti nel mondo della Giostra. Quest’anno sarà assegnato al giostratore plurivittorioso Silvano Gamberi.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre annunciate le intitolazioni delle prove generali 2024 e le dediche delle lance d’oro delle due edizioni 2024 della Giostra del Saracino che si correranno rispettivamente sabato 22 giugno alle 21,30 e domenica 1 settembre alle 17.

Ai giostratori titolari verrà consegnata la medaglia in argento realizzata sulle cere create dagli studenti dell’Istituto tecnico professionale di Arezzo – sezione orafi che riprendono le dediche della 143esima e della 144esima edizione, rispettivamente Luca Signorelli e Arezzo calcio: per Porta Crucifera: Niccolò Paffetti e Lorenzo Vanneschi. Per Porta del Foro: Davide Parsi e Francesco Rossi, Per Porta Sant'Andrea: Tommaso Marmorini e Saverio Montini. Per Porta Santo Spirito: Elia Cicerchia e Gian Maria Scortecci.

Premio infine anche ai giostratori esordienti accreditati per le due edizioni 2023 della prova generale: per Porta Crucifera: Andrea Bennati, Niccolò Nassi, Filippo Vannozzi. Per Porta del Foro: Roberto Gabelli, Matteo Vitellozzi, Niccolò Scarpini. Per Porta Sant’Andrea: Matteo Bruni, Leonardo Tavanti. Per Porta Santo Spirito: Elia Pineschi, Niccolò Pineschi, Elia Taverni.

Al termine della cerimonia saranno mostrati i tabelloni con tutti i punteggi delle Giostre 2023.

Inviato da iPhone