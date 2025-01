Arezzo, 15 gennaio 2025 – Sarà Marco Torre il nuovo direttore generale dell'Asl Toscana Sud Est. È attualmente in corso, infatti, l'iter per la sua nomina a dg che andrà a sostituire Antonio D'Urso, dimessosi per diventare il nuovo

dirigente generale del dipartimento salute e politiche

sociali della Provincia autonoma di Trento. Il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale, Enrico Sostegni, ha detto che la proposta di nomina «è arrivata in commissione in questi giorni e vedrà il 22 gennaio in commissione la presenza del candidato, Marco Torre, che verrà in audizione, si confronterà con la commissione che poi esprimerà il suo parere. Il nostro parere non è vincolante ma è obbligatorio nel percorso di nomina». Marco Torre è attualmente direttore generale della Fondazione Monasterio, centro di eccellenza cardiologico in Toscana con due sedi ospedaliere a Massa e Pisa. «Rispetto all'iter che stiamo sviluppano per la nomina del direttore dell'Asl sud est nella persona di Marco Torre - ha detto il presidente Eugenio Giani, in occasione di una conferenza stampa – Accetto tutte le valutazioni positive e negative ma ho visto le dichiarazioni del capogruppo di FdI di Siena che nel criticare la scelta di Marco Torre parla della sua esperienza a capo di una struttura definita di 'nicchia con poche centinaia di personè. Inviterei, per un fatto di rispetto istituzionale, a non irridere una realtà come Monasterio, una delle più importanti a livello nazionale che ogni giorno offre la possibilità di vedere interventi specialistici che sono da mostrare nel mondo».