Sansepolcro, la presentazione del Progetto di riqualificazione dell'area verde di Santa Fiora

Arezzo, 16 maggio 2024 – L’appuntamento è fissato in calendario per venerdi prossimo 17 gennaio al parco di Santa Fiora. A partire dalle ore 19 l’Amministrazione Comunale illustrerà il progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e di arredo urbano che interessa la popolosa frazione del Borgo. Un progetto dell’importo complessivo di 175.000 euro e che riguarda anche la frazione del Trebbio, finanziato per gran parte con fondi del contributo assegnato dal GAL Appennino Aretino e in parte con fondi propri di Palazzo delle Laudi, con inizio lavori nel corrente mese di maggio e termine previsto entro il prossimo mese di agosto. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio pubblico esistente dotando la comunità locale di spazi di aggregazione con infrastrutture appropriate da utilizzare anche per eventi e manifestazioni. Per quanto riguarda nello specifico Santa Fiora, l’area verde sarà riorganizzata tramite la realizzazione di percorsi interni accessibili ed illuminati da apparecchi Led. Gli spazi di aggregazione e socializzazione prevedono un’area ludico ricreativa per i più piccoli, un’area con gazebo, un’area pic nic in cui saranno inseriti tavoli e panche in legno. L’area dell’ex gioco delle bocce, non più utilizzata, vedrà la realizzazione di uno spazio di socializzazione coperto. Previste poi l’area per il gioco della pallavolo e quella per il gioco del calcetto. Due importanti aree verdi, di circa 1700 mq la prima e di circa 3000 mq la seconda, rimesse a nuovo per la loro valorizzazione e il loro utilizzo anche nelle ore serali. Nel progetto è stato anche tenuto conto della fruibilità nell’uso di spazi e servizi, con particolari accorgimenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

