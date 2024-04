È il compleanno di Russell Crowe, il Gladiatore compie 60 anni

Firenze, 7 aprile 2024 – Compie oggi 60 anni Russell Crowe. L'interprete del Gladiatore, che gli è valso l’Oscar come miglior attore protagonista, di A Beautiful Mind e Master & Commander, ha sempre coltivato la passione per la musica. "A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri – ha raccontato - a 17 anni ho inciso il primo disco. Se mi si chiedeva qual era il mio mestiere, non avevo dubbi: il musicista. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c'è da molto prima". Si potrà ascoltarlo dal vivo anche a Siena dove sarà in concerto insieme ai The Gentlemen Barbers il 22 luglio. Il tour musicale dell’attore neozelandese, divenuto famoso grazie al film Il Gladiatore, di cui una delle scene più celebri è stata girata nella Valdorcia senese, farà tappa nella città del Palio, proprio in piazza del Campo per uno spettacolo a ingresso gratuito.

Dopo i concerti al parco archeologico del Colosseo, all'anfiteatro degli scavi di Pompei e in altre prestigiose location italiane del film, l'attore premio Oscar, ospite internazionale del Festival di Sanremo 2024, salirà sul palcoscenico di piazza del Campo insieme alla sua band. La sua canzone preferita? "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, ha confessato. Crowe ha anche raccontato di aver "sempre subito una fascinazione per l'Italia. Da adulto ho cercato di tornare a questo legame iniziato con il Gladiatore, fino a scoprire che avevo antenati dall'Italia da parte di mia madre. Mi è stato allora chiaro che c'era una ragione dietro questa forte connessione che sentivo: il legame di sangue". Sorride e ammette che c'è "un poco confusione" quando si fa cenno alla 'contesa' tra Fidenza (Parma) e Ascoli Piceno sulla cittadinanza di Luigi Ghezzi, suo trisavolo, ma ribadisce di essere "molto orgoglioso" delle sue origini: "Pensate al contributo che l'Italia ha dato e continua a dare al mondo, alla cultura americana, alla stessa Australia, al modo in cui noi improntiamo le nostre abitudini, è davvero profondo, è incredibile come così tanta gente si sia mossa da qui e abbia avuto successo in altri paesi". Il tour con la sua band lo vedrà esibirsi nei luoghi culturali più belli d'Italia: il 23 giugno ritornerà al Colosseo da musicista, il 9 luglio nell'anfiteatro degli Scavi di Pompei, l'11 luglio nella piazza di Ascoli Piceno, il 13 luglio nel Palazzo Farnese di Piacenza, il 14 luglio a Varese nei Giardini Estensi, il 16 luglio di nuovo a Bologna, al teatro Comunale, dove è stato l'anno scorso per una iniziativa di beneficenza per le vittime delle inondazioni in Emilia Romagna. Dopo Siena, il 30 luglio sarà a La Spezia ospite del Jazz Festival in Piazza Europa, mentre il 5 agosto tornerà in Toscana, esattamente a Castiglioncello, dove suonerà al Castello Pasquini di Rosignano Marittimo.

Nasce oggi

Francis Ford Coppola nato il 7 aprile del 1939 a Detroit. Oggi il regista di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now compie 85 anni. Ha detto: “Diventando più vecchio apprezzo di più tante cose, per esempio gli alberi; quando ero giovane mi interessavano solo le macchine, gli aerei e le ragazze. Adesso mi interessano gli alberi, le macchine, gli aerei e le ragazze”.