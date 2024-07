Rotary Firenze Brunelleschi per Cure2Children e Pane Quotidiano

Firenze, 2 luglio 2024 – Non poteva che chiudersi in bellezza l’intensa annata del Rotary Club Firenze Brunelleschi. Durante la serata per il passaggio del tradizionale collare di presidenza, Alfredo Meletti - presidente uscente - ha consegnato al presidente dell’Associazione Pane Quotidiano Luigi Maria Pernice ed al maresciallo aiutante S.U.P.S. Roberto Valerio - Consigliere della Fondazione Cure2Children - il ricavato del Concerto di Beneficenza “Per Firenze… canta Firenze!”. Si è trattato di un grande evento all’insegna della musica e della solidarietà, organizzato dal Rotary Firenze Brunelleschi lo scorso 13 maggio al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), che ha riscosso un grande successo.

“Nel corso di questa annata – ha spiegato Meletti – si è anche concluso il service dedicato al restauro del “Giardino degli incontri” di Sollicciano, realizzato in collaborazione con la Fondazione Michelucci. Il service in questione era stato avviato dal nostro Club sotto la presidenza di Alfredo Ingenito (tra il 2015 e il 2016) e ha inteso riqualificare un luogo dove le famiglie - soprattutto quelle con bambini - possono incontrare piacevolmente le persone detenute a loro care. Un progetto cui noi soci tenevamo molto perché realizzato in memoria del nostro amico rotariano Fabrizio Ariani. Nel corso dell’anno – continua il presidente uscente – è stata anche portata a compimento la consegna di alcuni defibrillatori al Comune di Firenze, destinati a spazi pubblici all’aperto della nostra città. In questo caso il service era nato tra il 2018 e il 2019, sotto la presidenza di Daniele Guetta.

Altri service che teniamo a ricordare sono quelli rivolti a Banco Alimentare, al progetto distrettuale “Rise against hunger”, per il quale diversi Club del territorio si sono cimentati nella preparazione di pacchi alimentari destinati allo Zimbabwe, e la Borsa di studio per una studentessa particolarmente meritevole del Liceo Artistico Alberti Dante, che con il suo lavoro artistico destinato ad illustrare il manifesto per il concerto di maggio scorso, ha vinto un computer portatile di alto livello.”

Caterina Ceccuti