Ristori per pescatori e balneari

ORBETELLO (Grosseto)

Via libera agli aiuti economici al Comune di Orbetello (sulla base di quanto consente la normativa di Protezione civile sull’emergenza regionale) e via anche all’iter per la richiesta al Governo per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. E’ quanto ha deciso la giunta regionale per fronteggiare l’emergenza ambientale della laguna di Orbetello "soffocata – ricorda il governatore Eugenio Giani – dalla decomposizione delle alghe, la morìa di pesci e in sofferenza anche per i cambiamenti climatici". Il provvedimento segue il sopralluogo effettuato ieri mattina dagli assessori regionali Monia Monni e Leonardo Marras. "Vogliamo – dice Giani – aiutare intanto i pescatori che hanno avuto un danno economico per il minor pescato raccolto e alcuni stabilimenti turistici e balneari di Ansedonia che hanno subìto disagi. La Regione naturalmente chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale al Governo".

Per Giani in ogni caso l’emergenza della laguna va affrontata in maniera strutturale, al di à del momento contingente: "Individuate le cose da fare, noi come Regione siano pronti a fare la nostra parte, ma anche il Governo deve fare la propria e sostenerci finanziariamente".