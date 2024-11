Rischi digitali, incontro con Confartigianato

Arezzo, 27 novembre 2024 – Confartigianato Arezzo, attraverso il Digital Innovation Hub, l’Associazione Confartigianato ICT e con il patrocinio della CCIAA di Arezzo, organizza un incontro gratuito dedicato alla sicurezza informatica per le imprese. L'evento si terrà mercoledì 4 dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la Sala Conferenze di Confartigianato Arezzo, in Via Tiziano 32.

In un contesto in cui le minacce informatiche sono in costante aumento, è fondamentale che le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, adottino misure efficaci per proteggere i propri dati e sistemi. L'incontro offrirà una panoramica sulle principali minacce attuali, con simulazioni pratiche di attacchi informatici, e fornirà indicazioni su strumenti e soluzioni per mitigare i rischi.

Giacomo Cariulo, Presidente della Federazione Comunicazione, sottolinea: "La sicurezza informatica è un tema cruciale per tutte le imprese, dalle micro alle grandi aziende. L'aumento degli attacchi informatici richiede una maggiore consapevolezza e preparazione. Questo evento è stato progettato per fornire informazioni pratiche e accessibili, con l'obiettivo di proteggere il nostro tessuto imprenditoriale da rischi sempre più presenti."

L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui rappresentanti di Gellus Soluzioni Informatiche, AlphaNews, Lascaux e Resolvo che condivideranno le loro competenze in materia di sicurezza informatica, formazione del personale e soluzioni tecnologiche.

Al termine dell'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi direttamente con i relatori durante sessioni one-to-one, per approfondire tematiche specifiche e ricevere consigli personalizzati.

Non perdere l'occasione di proteggere la tua impresa dai rischi digitali e di acquisire strumenti concreti per affrontare le sfide della sicurezza informatica.

La partecipazione è gratuita per tutti gli associati. Per ulteriori informazioni e per confermare la presenza, è possibile contattare la Coordinatrice di Confartigianato ICT, Gigliola Fontani, al numero 0575 314210 o via email all'indirizzo [email protected].