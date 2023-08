Ripreso il progetto “Servizi Sociali di sollievo – Pronto Badante" nella Zona Aretina

Arezzo, 4 agosto 2023 – Riparte ‘Pronto Badante‘, il progetto che offre un aiuto rivolto alle persone ultrasessantacinquenni residenti in Toscana che si trovano per la prima volta ad affrontare una situazione di fragilità o disagio e non hanno ancora un progetto di assistenza personalizzato con interventi già attivati dai servizi socio sanitari territoriali.

Dal mese di luglio 2023 la Zona Distretto Aretina ha individuato tramite manifestazione di interesse la Cooperativa Sociale Progetto 5 quale partner del terzo settore a cui sarà affidato il servizio tramite la sottoscrizione di una Convenzione Triennale.

Il numero unico regionale da chiamare è lo 055 4383000

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15.

L’operatore del numero regionale orienterà la famiglia o la persona anziana sui servizi territoriali disponibili e gli adempimenti amministrativi necessari, e fornirà il contatto all’ operatore della Cooperativa Progetto 5 che supporterà la famiglia nella ricerca di un assistente familiare accreditato e fornirà le informazioni utili al miglioramento della qualità della vita all’interno dell’ambiente domestico.

Qualora ci sia la necessità di presa in carico in modo continuativo da parte dei Servizi Socio Sanitari della Zona Distretto aretina, l’operatore della Progetto 5 fornirà supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme, quale luogo di accesso ai servizi ed alle prestazioni in favore delle persone non più autosufficienti.

L'operatore autorizzato assisterà l'anziano e la famiglia anche nelle procedure on-line di INPS per quel che riguarda l'attivazione di un rapporto di assistenza familiare ed inoltre fornisce un tutoraggio per aiutare la famiglia e l'assistente familiare nelle prime fasi dell'attivazione del rapporto.

La persona anziana inoltre potrà usufruire di una erogazione attraverso il libretto famiglia per il lavoro occasionale accessorio, per un importo complessivo di euro 300,00, una tantum, pari alla copertura di massimo 30 ore, da utilizzare per le prime necessità. La prestazione lavorativa deve essere effettuata da una/un assistente familiare ad esclusione del coniuge e dei parenti/affini entro il 1° grado.

Le persone anziane che vivono sole o in famiglia per poter accedere al servizio devono:

• avere almeno 65 anni;

• essere residenti in Toscana;

• trovarsi per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio;

• non avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non-autosufficienza, di cui alla l.r. 66/2008

Tutte le informazioni relative al progetto sono disponibili nella pagina dedicata del sito di Regione Toscana all’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/prontobadante.

Inoltre contattando numero unico regionale 055 4383000 il martedì pomeriggio dalle 14 alle 18 il consulente esperto risponderà alle richieste in materia previdenziale e assistenziale.