Riparte il censimento permanente: se ne fai parte fai la tua parte

Arezzo, 29 settembre 2023 – Da lunedì 2 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento Istat della popolazione che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie estratte in modo casuale. Quelle aretine coinvolte sono 2.450: hanno ricevuto per posta una lettera dall’Istat che informa sulle modalità di partecipazione e di restituzione del questionario elettronico contenente quesiti sulla famiglia e sull’alloggio.

Sempre dal 2 ottobre le famiglie potranno compilare il questionario via web collegandosi al sito dell’Istat in modo autonomo (https://raccoltadati.istat.it/questionario) e accedendo con le credenziali di accesso (username e password) contenute nella lettera ricevuta oppure tramite SPID o CIE. Il termine per compilare autonomamente il questionario online è lunedì 11 dicembre. In alternativa, gli interessati potranno recarsi fino a venerdì 22 dicembre, previo appuntamento, presso l’ufficio comunale di statistica (scrivendo a [email protected] oppure chiamando i numeri 0575/377237- 239-199- 204) oppure attendere la visita di un rilevatore a domicilio da martedì 7 novembre.

Rispondere al censimento è un obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati in modo anonimo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto statistico e protezione dei dati personali. I dati saranno diffusi dall’Istat in forma aggregata e secondo modalità che non consentono in alcun modo di fare riferimento a persone identificabili.

L’orario dell’ufficio statistica segue quello dello Sportello unico, l’Istat ha messo a disposizione anche un numero verde 800188802 attivo fino al 22 dicembre dalle 9 alle 21.