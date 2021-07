Firenze, 30 luglio 2021 - Bergamo e Firenze, due città simbolo d’Italia, che hanno pagato un prezzo altissimo per la pandemia. Si ritrovano per parlare della rinascita post Covid. Le due città hanno consegnato alla storia due immagini simbolo dell’era Covid: da una parte quella dei giorni più drammatici della scorsa primavera, quando i mezzi militari portavano via da Bergamo le bare delle vittime del Covid. E dall'altra Firenze, con Ponte Vecchio deserto di turisti e i negozi chiusi, e i musei chiusi.

E insieme alla perdita umana, la tempesta sanitaria ha lasciato pesanti ripercussioni sul tessuto economico, soprattutto delle città turistiche. Ha fatto il giro del mondo l’immagine di Firenze, simbolo di un’Italia di un Paese messo in ginocchio da una crisi sempre più evidente: la culla del rinascimento chiusa e deserta, con pochi turisti in giro, alberghi deserti e saracinesche dei negozi abbassate. Ora però è tempo di guardare al futuro post Covid e di pensare alla rinascita, che già in questi mesi è evidente, sia a Firenze che a Bergamo, come per gli altri Comuni d’Italia. E proprio di questo si parlerà nell’incontro dal titolo ‘La sfida degli enti locali per la ripartenza dell’Italia’, che si terrà domenica 1° agosto alle ore 21 nell’ambito della festa regionale dell’Unità ‘Lì dove batte il cuore’.

Pistoia è stata scelta quest’anno per la kermesse Dem che si tiene fino all’8 agosto negli spazi del circolo Arci di Santomato. Appuntamento dunque in via Montalese 25, con l’incontro cui interverranno il sindaco di Firenze Dario Nardella, il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il presidente della Provincia di Lucca e presidente Upi Toscana, Luca Menesini. Modererà l’incontro la direttrice de ‘La Nazione’ Agnese Pini. “Lì dove batte il cuore” é il titolo della festa dell’Unità di Pistoia, scelto a rimarcare il senso di appartenenza che le feste rappresentano, quei luoghi di militanza dove ministri, dirigenti, amministratori incontrano cittadini e iscritti nei loro paesi, nelle loro città, in una Regione che è anche il cuore del Partito Democratico.

Maurizio Costanzo