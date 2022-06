Consegne anche in riva al mare: i rider arrivano sotto l'ombrellone

Firenze, 8 giugno 2022 - Pasti a domicilio e anche sotto l'ombrellone. Il nuovo servizio arriva anche in Toscana, precisamente sulla spiaggia di Rosignano Marittimo. Una novità lanciata per l'estate: "Il delivery è diventata una parte del nostro modo di vivere e di consumare a cui non vogliamo rinunciare e che porteremo con noi in vacanza, e qualche volta persino sotto l'ombrellone", spiega Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy.

Rider in spiaggia in trenta nuove città, con un'attenzione particolare al Sud e alle località di mare. Questo è il piano e dunque sarà possibile ordinare a Catanzaro Lido in Calabria, a Capoterra in Sardegna, ad Alba Adriatica in Abruzzo, a Diano Marina, Chiavari, Sestri Levante e Santa Margherita Ligure in Liguria, a Bellaria-Igea Marina e Cesenatico in Emilia-Romagna, e appunto a Rosignano Marittimo in Toscana.

Le altre città del Sud dove sono Caltagirone in Sicilia, Ostuni, Carovigno, Francavilla Fontana, Oria e Corato in Puglia, Mercato San Severino, Fisciano e Baronissi in Campania. Ma l'espansione riguarderà a giugno anche città di altre regioni d'Italia del Centro-Nord: Gubbio in Umbria, Bra in Piemonte, Valsamoggia in Emilia-Romagna, Cisterna di Latina, Frascati, Fondi, Genzano di Roma e Albano Laziale nel Lazio, Cittadella in Veneto e Recanati nelle Marche.