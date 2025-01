"Dammi soldi o diffondo le tue foto osé": arrestato a 16 anni per il ricatto

Piombino (Livorno), 9 ottobre 2021 – Ancora un sexy ricatto, fenomeno sempre più diffuso, soprattutto tra i giovanissimi. Questa volta però per il giovane ricattatore, un ragazzo di 16 anni, sono scattate le manette. Il giovane, di origine nordafricana, avrebbe minacciato una coetanea e i suoi familiari di diffondere foto osé della ragazza se non gli avessero consegnato 2500 euro. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Piombino per estorsione a sfondo sessuale.

Tutto era stato studiato nei minimi dettagli. La madre della ragazza, prima di contattare la polizia, aveva ricevuto una telefonata che le indicava di controllare nella cassetta della posta, dove era stata depositata una lettera con alcune foto che ritraevano la figlia svestita. Anche se della ragazza non era visibile il volto, risultava riconoscibile da alcuni particolari. A questo punto il sedicenne ha avanzato la richiesta di versare 2.500 euro, altrimenti avrebbe inoltrato tutto il materiale fotografico anche al padre della sedicenne. Nel manoscritto erano contenute, per filo e per segno, precise indicazioni su come sarebbero stati tenuti i contatti con la famiglia, e cioè tramite un profilo Instagram con il quale sarebbe stata contattata l'altra figlia maggiorenne. A questo punto gli agenti, a seguito della denuncia della madre, hanno cominciato a seguire il sospettato che nel frattempo aveva effettivamente indicato alla sorella della vittima, tramite messaggi su Instagram, di lasciare la busta con il denaro all'interno di una cassetta della pubblicità di un condominio del centro di Piombino.

Poco più tardi gli investigatori hanno infatti visto proprio il sospettato allontanarsi dal portone del palazzo individuato, seguito da un altro giovane. A questo punto è scattato l’intervento degli agenti della polizia. Il 16enne è stato così fermato ed è stato trovato in possesso del denaro. Gli agenti hanno controllato le banconote, che erano state contrassegnate. Inoltre il ragazzo è stato anche trovato in possesso di 47,12 grammi di hashish. Per lui sono scattate le manette e dopo l'arresto, la procura per i minorenni di Firenze ne ha disposto il trasferimento al Cpa di Roma. L'arresto è stato convalidato dal gip del tribunale per i minorenni di Firenze, con l'applicazione per il giovane della misura della custodia cautelare in carcere.

