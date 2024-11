Arezzo, 30 novembre 2024 – Rete pediatrica e il ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer.

È iniziato martedì 19 novembre, con un’audizione del comitato promotore in Regione, il percorso per l’approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare di modifica alla legge regionale 40/2005 sulla rete pediatrica e il ruolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer.

Il testo, deliberato dai Consigli comunali di Castiglion Fiorentino, Talla, Anghiari e Chitignano, è stato illustrato durante la prima audizione in commissione Sanità.

Insieme ad Andrea Fiori, presidente dell’A.T.G.B.C. Cuore di Bimbo che da tempo insieme alle altre associazioni è impegnato a raccogliere le firme necessarie a sostegno dell’iniziativa, presenti anche l’Assessore alla Sanità del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini e il Sindaco di Talla Eleonora Ducci. L’iniziativa, promossa dalle associazioni, prevede un rafforzamento dell’ospedale Meyer di Firenze e dei presidi pediatrici provinciali al fine di ridurre le liste d’attesa, gli spostamenti dei piccoli pazienti e garantire la continuità assistenziale pediatrica.

“Ad oggi anche nel nostro comune manca un’assistenza pediatrica 24 ore su 24”, spiega l’Assessore Stefania Franceschini. “Le Case della Comunità Hub che andranno a sostituire le Case della Salute, tra cui anche quella di Castiglion Fiorentino, dovranno essere contenitori in grado di garantire anche questo servizio”, spiega l’Assessore Stefania Franceschini. “In un momento come questo, caratterizzato da una grave crisi di natalità che riguarda anche il nostro comune, poter contare su una ‘guardia medica’ anche per la fascia di età 0-6 renderebbe meno difficoltoso e costoso per le famiglie curare i propri figli, senza dover essere costretti a rivolgersi, durante il fine settimana, a visite a pagamento e allo stesso tempo scongiurare così accessi impropri al Pronto Soccorso”. “Mi auspico”, conclude l’Assessore Franceschini “che la proposta di modifica all’attuale legge possa trovare un ampio seguito, fino a giungere in tempi rapidi alla sua approvazione”.