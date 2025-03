Arezzo, 31 marzo 2025 – Pubblicato il bando per iscrivere i piccoli fino a 36 mesi per l'anno educativo 2025/26 ai Nidi di Cavriglia

Aperte dal 31 marzo le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia.

I tre poli sono collocati uno a Cavriglia Capoluogo, uno a Castelnuovo dei Sabbioni ed uno a Santa Barbara e nei tre Poli viene realizzata una vera continuità educativa dal Nido alla Scuola dell'Infanzia, per avvicinare i/le bambini/e ai loro luoghi di residenza e per favorire ancora di più i genitori che lavorano.

Dal 31 marzo, quindi, e fino al 30 aprile, sono aperte le iscrizioni per i Nidi Comunali:

“Stella Stellina” - Via Burzagli Cavriglia

“Pollicino” - Via della Resistenza Castelnuovo dei Sabbioni

“Le Bricchette” - Via della Vigna Santa Barbara

I nidi d'infanzia sono aperti con la seguente tipologia oraria:

- mezza giornata con pasto con orario: 7.30-13.30

- giornata intera con orario: 7.30-17.30

per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.

Per ogni tipologia corrispondono diverse rette graduate in base all'ISEE.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, collegandosi all'apposito Servizio on line cui si accede tramite il Portale del Comune di Cavriglia, all'indirizzo: www.comune.cavriglia.ar.it sezione “Scuola e Asilo nido”.

Per la compilazione della domanda, è necessario essere in possesso delle Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o CIE.

Si può presentare domanda per i/le bambini/e nati/e dal 01/01/2023 al 31/08/2024 oltre che per i/le bambini/e nati/e dal 01/09/2024 e il 31/12/2024 che saranno ammessi all'Asilo nido al compimento del dodicesimo mese di età.

Tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Cavriglia.

Si rende noto, infine, che la Regione Toscana ha nuovamente approvato l'avviso pubblico per la misura regionale denominata “Progetto Nidi Gratis”, finalizzata al sostegno della frequenza dei/delle bambini/e nei servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026.

Si riporta di seguito il link al sito della Regione Toscana dove è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis.