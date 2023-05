Prove Invalsi 2023: le date e come prepararsi. La guida

Firenze, 2 maggio 2023 – Il mese di maggio è dedicato alle prove Invalsi per le scuole primarie e per le classi seconde delle secondarie di secondo grado.

In particolare, nella scuola primaria, saranno interessate le classi seconde e quinte, che svolgeranno le prove di Italiano il 5 maggio e quelle di Matematica il 9 maggio, mentre solo le classi quinte affronteranno la prova di Inglese il 3 maggio.

Solamente nelle classi prime campione si svolgerà la prova di lettura, il 5 maggio. La modalità di svolgimento delle prove è cartacea.

Per il grado 10 (classe seconda delle superiori), per le classi non campione, le prove di Italiano e Matematica si svolgeranno tra l’11 e il 31 maggio, mentre per le classi campione le date sono l’11, il 12 e il 15 maggio. Le prove si svolgeranno al pc.

Da ricordare inoltre che tra il 22 maggio e il 5 giugno si svolgeranno le prove suppletive per le classi terze della secondaria di primo grado e per le classi quinte della secondaria di secondo grado. Ricordiamo infatti che per gli studenti impegnati negli esami di Stato del primo e secondo ciclo la partecipazione alle prove Invalsi è obbligatoria per poter essere ammessi agli esami. Il voto non farà però media.

Le prove servono per tracciare un quadro nazionale dei livelli di apprendimento degli studenti. I test sono standardizzati e si svolgono in varie fasi del percorso scolastico dei ragazzi per individuare il livello di competenza su scala nazionale.

Le rilevazioni nazionali, si legge nella guida predisposta per le famiglie, sono uno strumento per misurare lo stato di salute del nostro sistema scolastico. Maggiore è la partecipazione alle prove, più si hanno informazioni utili per comprendere la scuola, le sue problematiche ma anche la sua forza e le sue risorse.

Prova di Italiano

Si articola in due parti: una di comprensione della lettura e una di riflessione sulla lingua. Entrambe misurano la padronanza linguistica, una delle competenze di base che la scuola deve sviluppare. I bambini del secondo anno inclusi nel campione nazionale partecipano anche a un test di velocità di lettura.

Prova di Matematica

Verifica le conoscenze più importanti, la capacità di risolvere problemi e quella di argomentare in tre ambiti: Numeri, Relazioni, Dati e Previsioni, e Spazio e figure. Delle tre prove, è quella che più dipende dal possesso di conoscenze disciplinari, ma i quesiti partono spesso da problemi della vita reale, e chiedono agli allievi anche di saper riflettere sul perché delle loro scelte.

Prova di Inglese

Misura le competenze di Ascolto e Lettura riportate anche nelle Indicazioni Nazionali. Il livello linguistico che gli alunni di quinta primaria devono raggiungere è l'A1 per entrambe le competenze misurate.

I quesiti delle prove Invalsi misurano il livello di preparazione degli studenti solo su alcune competenze e non su altre poiché sono quelle fondamentali e indispensabili per la scuola, il lavoro e la vita di tutti i giorni.

Nella scuola primaria i bambini svolgono le Prove su fascicoli cartacei, quindi in un formato molto familiare per loro.

Non c'è bisogno di spostarsi dall'aula e quindi le prove non richiedono strumenti o ambienti diversi da quelli che usano a scuola tutti i giorni.

Non c’è una preparazione specifica per affrontare le prove. Non sono test di memoria e quindi non si migliora facendo molti esercizi. Bisogna invece saper ragionare sulle conoscenze apprese e sviluppare il senso critico, come è richiesto in ogni percorso didattico.

Le domande hanno diversi formati: risposte a scelta multipla, completamenti, corrispondenze e anche risposte aperte. Sono tutti formati molto usati nella scuola e con i quali i bambini hanno familiarità.

Gli studenti con certificazioni possono usufruire di misure dispensative o compensative. Gli alunni con Bes con certificazione clinica, possono utilizzare strumenti compensativi qualora sia stato redatto un piano che ne preveda l'utilizzo.

Prova di Italiano

Si articola in due parti: una di comprensione della lettura e una di riflessione sulla lingua. Entrambe misurano la padronanza linguistica, una delle competenze di base che la scuola deve sviluppare. Per gli studenti del grado 8 la prova misura anche la competenza lessicale, cioè la quantità e l’ampiezza del lessico posseduto.

Prova di Matematica

Misura le conoscenze principali, la capacità di risolvere problemi e quella di argomentare in quattro ambiti: Probabilità e Statistica, Aritmetica o Algebra, Geometria, Relazioni e Funzioni. Delle tre Prove, è quella che più dipende dal possesso di conoscenze disciplinari, ma i quesiti partono spesso da problemi del mondo reale.

Prova di Inglese

Misura le competenze di Ascolto e Lettura riportate anche nelle Indicazioni Nazionali. Il livello linguistico che gli alunni del grado 8 devono raggiungere è l'A2, mentre è il B2 per quelli del grado 13.

Per gli alunni della scuola secondaria le prove sono al computer. Ogni studente ha un proprio pc e un tempo prestabilito per portare a termine ciascuna Prova.

Gli studenti le svolgono nei laboratori di informatica o nelle aule in cui sono stati collocati i computer necessari. Anche per le secondarie non serve una preparazione specifica.

Assolutamente no. I test Invalsi non sostituiscono in alcun modo le valutazioni degli insegnanti nè le influenzano. La valutazione delle attività didattiche è compito esclusivo degli insegnanti che guidano gli alunni nel loro percorso di formazione scolastica.

I dati possono essere uno strumento di lavoro molto utile, poiché consentono ai dirigenti scolastici e agli insegnanti di guardare la propria scuola e i propri allievi da una prospettiva diversa da quella consueta. La quantità di dati Invalsi, restituita annualmente alle scuole, offre l'opportunità di individuare situazioni di difficoltà o di eccellenza e di progettare azioni adatte al miglioramento di ogni singola scuola.

I risultati vengono resi pubblici in momenti diversi, a seconda dell’informazione che viene fornita. A luglio viene pubblicato il Rapporto annuale, basato sui dati delle scuole campione: serve a fornire un’immagine generale della scuola italiana.

A settembre vengono invece restituiti i risultati alle singole scuole, che le ricevono a livello macro e micro, cioè di classe ma anche di singolo alunno.

Al termine degli esami di Stato di licenza media e di maturità i ragazzi ricevono inoltre la propria certificazione dei livelli di competenze conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese.