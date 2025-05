Arezzo, 28 maggio 2025 – Progetto eolico “Badia del Vento”, Democrazia Sovrana Popolare dice NO e predispone una raccolta firme

Democrazia Sovrana popolare di Arezzo ribadisce il suo “no” all’impianto eolico di Badia del Vento, un progetto che vede la collocazione di sette aerogeneratori, alti 180 metri, sul territorio toscano ai confini con l'Emilia Romagna, nel comune di Badia Tedalda. DSP esprime tutta la propria contrarietà per il forte impatto che tale opera avrebbe in un territorio tutelato sia per la sua bellezza paesaggistica che per il suo valore ambientale.

L’ultima conferenza dei servizi, durata sei ore, si è conclusa con una fumata nera, ovvero con un rinvio a ulteriori valutazioni, grazie all'azione delle associazioni e delle amministrazioni contrarie al progetto che hanno saputo imporre una riflessione approfondita, e alle quali Democrazia Sovrana Popolare è a fianco in modo deciso.

È palese come la salvaguardia del nostro territorio e le potenziali ricadute negative siano considerate con maggiore attenzione dalle altre regioni rispetto alla nostra Regione Toscana.

DSP di Arezzo informa dunque la cittadinanza che nei prossimi giorni predisporrà una raccolta firme per permettere a tutti di esprimere il proprio parere in merito al progetto. Verrà inoltre organizzata un'assemblea pubblica dedicata all'approfondimento degli aspetti tecnici e politici della questione. Data la rilevanza di questa problematica, il coordinamento provinciale di DSP invita caldamente alla partecipazione numerosa di tutti.

Per ogni informazione contattare Milena Freni, coordinatrice provinciale di Arezzo di Democrazia Sovrana popolare, al numero +393385278791.

Democrazia Sovrana Popolare