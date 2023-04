Prevenzione e informazione nel maggio delle Farmacie Comunali

Arezzo, 28 aprile 2023- Prevenzione e informazione nel mese di maggio delle Farmacie Comunali di Arezzo. Le otto farmacie di città e frazioni torneranno a essere sede di una serie di attività di educazione alla salute per sensibilizzare la cittadinanza verso le buone pratiche per mantenere il benessere di corpo e mente che si affiancheranno alla tradizionale dispensazione di medicinali e alla rete di servizi socio-sanitari per monitorare i valori relativi a cuore, ossa, pressione o reflusso venoso. Questi ultimi, infatti, forniranno l’opportunità di sottoporsi a screening in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili, stimolando a monitorare il proprio stato di salute e a prevenire la comparsa di eventuali patologie.

La turnazione dei servizi prevederà fino a sabato 20 maggio la presenza alla farmacia “Trionfo” della strumentazione per la Densitometria Ossea Computerizzata per valutare lo stato di salute delle ossa e per prevenire l’osteoporosi, mentre l’Holter Pressorio per la misurazione continuativa della pressione per un’intera giornata sarà disponibile alle farmacie “Giotto” e “Mecenate”. L’attività elettrica del cuore potrà essere valutata e refertata in telemedicina attraverso l’Elettrocardiogramma presente alle farmacie “Campo di Marte” e “Ceciliano”, o potrà essere monitorata costantemente per ventiquattro ore con l’Holter Cardiaco presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Fiorentina” e “San Giuliano”. Un ciclo di appuntamenti sarà dedicato specificatamente al reflusso venoso con test gratuiti consigliati in caso di stanchezza o pesantezza delle gambe, oltre a crampi e dolori, per scoprire problematiche dovute dalla perdita della funzione drenante: questi esami sono in programma lunedì 8 maggio alla “San Giuliano”, mercoledì 10 maggio alla “Trionfo”, giovedì 11 maggio alla “San Leo”, lunedì 15 maggio alla “Campo di Marte”, mercoledì 17 maggio alla “Fiorentina”, martedì 23 maggio alla “Giotto”, giovedì 25 maggio alla “Mecenate” e lunedì 29 maggio alla “Ceciliano”.

La campagna di informazione su alimentazione, integrazione e nutraceutica dal titolo “Nutriamo il Ben-Essere”, nel frattempo, proseguirà fino a sabato 6 maggio e proporrà consulenze personalizzate dedicate alle piccole accortezze quotidiane necessarie per prendersi cura del corpo e della mente con l’aumento delle temperature. L’invito rivolto ai cittadini è a rivolgersi ai farmacisti per consulenze gratuite in cui ottenere consigli personalizzati per un adeguamento dello stile di vita a partire dalle piccole scelte nutrizionali quotidiane, con un particolare approfondimento rivolto all’utilizzo di integratori con sostanze nutritive quali piante officinali, vitamine, minerali, proteine o fibre che possono portare effetti benefici in termini di salute e prevenzione. Da sabato 20 maggio a sabato 3 giugno, infine, si terrà una nuova campagna informativa dal titolo “Ben-Essere al sole” per fornire consigli e suggerimenti per prendersi cura di sé in vista dell’estate a partire da un’esposizione solare consapevole e responsabile.