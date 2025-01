Premio Columbus: ecco i vincitori della XL Edizione

Firenze 13 ottobre 2021- Si è svolta martedì sera a Palagio di Parte Guelfa la cerimonia di consegna della XL edizione del Premio Columbus “Cultura, Scienza, Moda”, promosso dal Rotary Club Firenze Est, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana. A ricevere i riconoscimenti sono stati: sezione cultura Arturo Galansino, storico e critico d'arte, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi; sezione scienza l'immunologo Sergio Romagnani; sezione moda Angela Caputi, nota per i preziosi bijoux artistici. «Il premio Columbus -spiega il presidente del Rotary Firenze Est Gian Luigi Giuliattini Burbui- è nato nell’immediato dopoguerra per iniziativa del Comune di Firenze con l'idea di valorizzare i legami storici con l’America. Sospeso alla fine dei turbolenti anni '60, il premio venne riscattato dal Rotary Firenze Est e vanta tra i premiati del passato personaggi come Gino Bartali, i fratelli Abbagnale, i Premi Nobel Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini». Alla cerimonia erano presenti il governatore del Distretto Rotary 2071 Fernando Damiani, la presidente dell'Opera di Santa Croce Cristina Acidini, Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini e la direttrice del Museo Horne di Firenze Elisabetta Nardinocchi. «Abbiamo voluto premiare Sergio Romagnani per il notevole impatto che la sua attività scientifica ha avuto a livello italiano, europeo e mondiale -spiega Giuliattini Burbui, commentando le motivazioni della Giuria-; Arturo Galansino per la sua capacità di esaltare la vocazione internazionale di Firenze, coniugando in Palazzo Strozzi un passato irripetibile con la scoperta e lo studio del nuovo. In fine Angela Caputi per la sua capacità di esportare in tutto il mondo il design e il gusto italiano». Caterina Ceccuti