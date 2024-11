Prefettura, la Conferenza Zonale dei sindaci del Valdarno

Arezzo, 8 novembre 2024 – Il prefetto Clemente Di Nuzzo, unitamente ai vertici provinciali delle forze dell’ordine ha partecipato alla Conferenza Zonale dei sindaci del Valdarno nella quale è stato affrontato il tema della sicurezza nell’intera vallata.

Sono intervenuti, prendendo la parola, anche i rappresentanti delle categorie economiche che, dopo aver riconosciuto l’impegno delle forze dell’ordine nella loro opera di controllo del territorio, hanno rappresentato la necessità di un rafforzamento dei presidi territoriali di sicurezza al fine di aumentare il livello generale della sicurezza nei comuni del Valdarno.

Stessa necessità è stata condivisa dai sindaci e dagli altri rappresentanti delle amministrazioni comunali intervenuti, i quali hanno sottolineato l’attuale forte collaborazione che riscontrano nelle forze di polizia che operano sul territorio, ma che, è stato sostenuto, non appare sufficiente a prevenire gli eventi criminosi di un’area economicamente e socialmente esposta al fenomeno.

Il prefetto, il questore ed i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza hanno ribadito il forte impegno profuso nell’attività di prevenzione e contrasto degli eventi criminosi in un territorio caratterizzato da grandi arterie di comunicazione, dalla vicinanza a grandi città e da un vasto insediamento produttivo.

È stato, comunque, assunto l’impegno ad aumentare l’azione di controllo del territorio attraverso una serie di servizi coordinati tra le varie forze di polizia effettuati con cadenza periodica in un regime di continuità temporale e di prevedere, laddove possibile e compatibilmente con le esigenze delle varie amministrazioni locali, anche l’impiego di forze delle varie polizie locali.

Il prefetto ha anche assicurato che sarà richiesto nelle competenti sedi un incremento degli organici dei presidi delle forze di polizia presenti sul territorio che presentano sensibili carenze rispetto alle piante organiche previste.

Ciò anche nel contesto delle nuove tornate di assunzioni promosse dal governo.

“E’ stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo – basato su un sincero e franco scambio di idee su quelle che sono le tematiche principali della sicurezza di questo territorio. Noi abbiamo presentato tutto il nostro impegno a veicolare verso le amministrazioni centrali, le esigenze di rafforzamento dei presidi territoriali delle forze di polizia. Abbiamo anche messo in campo il nostro impegno per l'attuazione di servizi straordinari di controllo del territorio aventi una cadenza periodica e continuativa per venire incontro alle esigenze manifestate dai sindaci e dagli operatori economici. Saremo attenti nel seguire l'evoluzione della situazione e pronti ad ascoltare istituzioni, imprese e cittadini e collaborare insieme”.