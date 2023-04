Pranzo di Pasqua: menù di carne, pesce o vegetariano? Ecco i consigli degli chef

Firenze, 6 aprile 2023 – Che sia a casa o al ristorante, quali sono le idee più originali e sfiziose per i menù di Pasqua? Lo abbiamo chiesto a tre chef toscani: Simone Giannerini, del ristorante La Crocina, al passo della Crocina, in provincia di Arezzo, per un pranzo a base di carne, Niccolò Giaffreda, del ristorante Diverso di via Cosimo Ridolfi a Firenze, che ci ha proposto i suoi piatti a base di pesce, e Yadava Sandri Olmo del ristorante Brac, in via dei Vagellai a Firenze, per un menù vegetariano. Tutti piatti replicabili, con un po' di pazienza e prendendosi almeno il tempo di una mattinata, anche tra le mura domestiche.

Per un pranzo all'insegna della tradizione e dell'artigianalità, lo chef Giannerini propone il classico antipasto di crostini e affettati, accompagnati dalle immancabili uova benedette. Per primo lasagne al ragù di agnello o, in alternativa, al ragù di chianina. Piatto forte lo stufato alla sangiovannese, un gulash rivisto 'alla toscana', con classico contorno di patate arrosto. Il vino? Chianti aretino. Chiude il pranzo la crema di mascarpone alle castagne o cheesecake al pistacchio.

Lo chef Giaffreda propone come antipasto la ventresca di tonno, condita con salsa di cavolo viola e un po' di senape. Come primo risotto a base di totani, mantecato con lardo di totani e arricchito di salse particolari. Segue un filetto di rombo alla mugnaia, leggermente infarinato, cotto nel burro chiarificato, sfumato con limone e vino bianco, servito con salsa di sedano rapa, carciofi saltati alla menta e scorzonera, una radice leggermente acida. Le tre portate possono essere accompagnate dal Dionysos Gewürztraminer di Zöhlhof. Per chiudere in bellezza e in freschezza gelato al passion fruit o crumble al cacao.

Chi invece vuole mangiare vegetariano anche il giorno di Pasqua, può seguire i consigli dello chef Sandri Olmo, che propone un piatto unico composto da tortellone di gorgonzola con mostarda di arance affumicate e crema di finocchi, accompagnato da una rivisitazione del pane sardo frattau, ovvero pane carasau con spinaci, pomodori datterini, cipolla, uova in camicia e pecorino fuso. Nel piatto anche il seitan masala saltato in padella con ketchup fatto in casa, patate arrosto e salsa speziata a base di peperoni. A chiudere una scelta di dolci artigianali vegani ,come la sacher o il crumble.