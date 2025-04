Ponti di Primavera, traffico in aumento in Toscana e Umbria. La mappa delle strade più a rischio

Firenze, 16 aprile 2025 – L'imminente arrivo delle festività pasquali e la successione di ponti festivi come quelli del 25 aprile e del Primo Maggio fanno presagire un notevole aumento del volume di traffico sulle arterie stradali della Toscana e dell’Umbria. Secondo le previsioni rilasciate da Anas, si assiste già a una crescita progressiva del flusso veicolare nella settimana antecedente la Pasqua, con un picco stimato di circa il 6% nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile.

In relazione alla Festa della Liberazione, l'atteso incremento si attesta attorno al 7% per giovedì 24 e venerdì 25 aprile, con un aumento medio del traffico sui percorsi a lunga distanza che si piazza al 12% tra lunedì 21 e venerdì 25 aprile.

Le strade più a rischio della Toscana

Particolarmente colpita sarà la strada statale 223 “di Paganico”, con un aumento del 24%, insieme alla statale 1 “Aurelia”. In tale contesto, il semaforo attualmente presente nel comune di Monticiano sulla statale 223 verrà rimosso entro domani 17 aprile. L'operatività continua della sala di controllo Anas garantirà un monitoraggio costante e in tempo reale delle condizioni del traffico tramite telecamere posizionate nei punti chiave e installate sui mezzi in movimento, assicurando interventi tempestivi insieme alle forze dell'ordine per gestire eventuali criticità.

Le strade più a rischio in Umbria

Al tempo stesso, anche le strade dell'Umbria dovranno fare i conti con un incremento del traffico in prossimità delle stesse festività. Stando alla linea delle stime nazionali, Anas proietta per oggi e domani delle variazioni nel traffico pari rispettivamente all'8% e al 10%. La giornata di giovedì 24 aprile vedrà un ulteriore incremento del 13%, mentre mercoledì 30 aprile ci si attende una crescita del 5%.

Tra le rotte maggiormente soggette a congestionamento si evidenziano la statale 3bis “Tiberina” (E45) con aumenti del traffico dell'8% giovedì 17, del 16% venerdì 18, del 5% il 24 aprile e del 12% il 30 aprile. Il raccordo autostradale Perugia-Bettolle è previsto subire un incremento del 20% giovedì 24 aprile. Anche la statale 675 “Umbro Laziale”, ma pure la statale 685 “delle Tre Valli Umbre” da Spoleto a Norcia e la statale 3 “Flaminia” da Terni a Spoleto saranno soggette a significativi aumenti di traffico.