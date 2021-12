Firenze, 4 dicembre 2021 - Anche se quest’anno non ci sarà alcun ponte, perché la festa dell’Immacolata cade nel mezzo della settimana e viene di mercoledì, la Toscana pullula di eventi natalizi, perfetti da visitare dalla vigilia che apre le feste natalizie: il 7 e l’8 dicembre. Eccone alcuni.

FIRENZE

Dopo l’anno nero del Covid, torna uno degli appuntamenti più attesi che apre ufficialmente l’apertura delle festività natalizie: l’accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo. L’8 dicembre si illuminerà tutta Firenze, da Ponte Vecchio alle torri e porti storiche, grazie al Festival delle Luci F-Light. Tappa irrinunciabile per la festa dell’Immacolata sono il Mercatino di Natale in Piazza Santa Croce, il cosiddetto Weihnachtsmarkt, con le tradizionali casette in legno e tante proposte di oggettistica e gastronomiche, che nel fine settimana, dal 10 al 12 dicembre, accoglierà anche lo stand di Voa Voa! Onlus Amici di Sofia con tante idee regalo solidali. E poi il mercatino Ars Manualis a Santa Maria Novella e quello al Centro Polifunzionale San Donato, dove si potranno acquistare addobbi, decorazioni e doni da mettere sotto l’albero.

Al Conventino in via Giano della Bella ci sarà il mercatino natalizio di Only Usato mentre in occasione dell’Immacolata in piazza Santissima Annunziata torna la tradizionale Fierucola. E per chi vuole conoscere a fondo l’autore di ‘Natale in casa Cupiello’, Eduardo De Filippo, il 7 e l’8 dicembre Ugo De Vita porta in scena nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola alle ore 18,15 il recital ‘Le poesie di Eduardo’. Il 7 e l’8 dicembre appuntamento nel Mondo di Babbo Natale a Villa Montalvo con tanto di Casa di Babbo Natale, Ufficio Postale per le letterine, slitta con le renne, gonfiabili e le animazioni. C’è Posta per Babbo Natale a Strada in Chianti, per la consegna delle letterine natalizie e accensione delle luci in Piazza Emilio Landi. Saranno presenti dalle ore 16 elfi, giocolieri e il coro musicale.

Mercatino di Natale a Impruneta. Dall’8 al 12 dicembre l’associazione “La Barazzina” organizza questo happening espositivo presso la Sala Binazzi in Piazza Buondelmonti, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Quella dell’Immacolata è una delle tante date di apertura per il Mercatino di Natale a Empoli in Piazza della Vittoria. L’8 dicembre Natalia a Fucecchio dà l’opportunità di accedere alla Taverna di Babbo Natale, fare merenda con lui oppure prendere il Thè nel Paese delle Meraviglie e visitare la Elfi Club House. Appuntamento con Mercanzie in Piazza a San Piero a Sieve, con mercatino artigianale, antiquario e dell’usato. E alle 17 si accendono l’Albero di Natale e le luminarie. Per i più golosi l’appuntamento l’8 dicembre è con la Sagra degli Antichi Sapori a Lastra a Signa, kermesse gastronomica tra Piazza del Comune, Via Dante Alighieri e Piazza Garibaldi. E non mancherà la casa di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

AREZZO

La magia del Natale si può respirare ad Arezzo, più che mai l’8 dicembre nella Piazza Grande della Città del Natale, dove trovare tante idee regalo. Ed è possibile entra nella Casa di Babbo Natale nel Palazzo della Fraternita e al Villaggio di Lego Christmas Brick nel vicino Parco Il Prato.

LIVORNO

Oltre al Villaggio di Natale alla Fortezza Nuova, tra gli eventi d’eccezione per l’Immacolata in Toscana spicca il mercatino in Piazza della Repubblica che prende il via proprio 8 dicembre. Da ammirare mentre si gustando castagne e vin brulè. Altra tappa è il Mercato delle Vettovaglie in Via Buontalenti. E a metà pomeriggio, alla presenza del sindaco Luca Salvetti, è anche in programma l’accensione delle luci interne ed esterne del market labronico. Per i più golosi, appuntamento con la Sagra del Cinghiale a Suvereto, rinomata sagra toscana che si tiene proprio l’8 dicembre

LUCCA

Per il giorno dell’Immacolata a Camaiore ci sarà la passeggiata per famiglie “Alla ricerca di Babbo Natale”, il corteo medievale con il Palio dei Rioni e il Palio di Babbo Natale in Piazza San Bernardino, il truck di Santa Claus in Piazza XXIX Maggio e Giochi Giganti in legno Versilia Bimbi dove i più piccoli potranno divertirsi col trucca bimbi, e la consegna delle letterine di Babbo Natale in Piazza Diaz.

Ad Altopascio l’8 dicembre in Via Cavour tutti ai fornelli con lo show cooking “Impariamo a fare il croccante”. E per i più piccoli il Piccolo Villaggio degli Elfi con baby dance, giochi e casetta di Babbo Natale. A Sant’Angelo in Campo l’8 dicembre si accende l’albero di Natale, e poi artigiani, stand gastronomici e per i più piccoli palloncini colorati e laboratori. Appuntamento poi nel cuore della Versilia coi Mercatini di Natale per Hobbisti a Querceta, nel comune di Seravezza, con gli stand in Piazza Pertini per tutta la giornata, dalle 9 alle 19.

Mercatino Natale in piazza a Viareggio, nel quartiere di Bicchio a Viareggio. Apertura alle 10 in Piazza dell’Amicizia, e per la gioia dei più piccoli alle 15 arriverà Babbo Natale. E a Forte dei Marmi c’è la Fiera di Natale in Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio di martedì 7 dicembre e per l’intera giornata di mercoledì 8 dicembre nel centro storico di Barga un dolcissimo appuntamento dell’Immacolata, la kermesse a base di cacao e di suoi derivati.

MASSA CARRARA

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, apre il Mercatino Aspettando il Natale a Carrara, in pieno centro storico, dalle 10 alle 20, con bancarelle con addobbi, idee regalo e dolci. L’Immacolata è anche il giorno di apertura per l’allestimento natalizio Magico Borgo di Natale a Equi Terme, con tanto di elfi, renne e villaggio nordico. Restando in Lunigiana, nel pomeriggio dell’ 8 dicembre, e poi il 12 e 19 dicembre, al Parco Fiera di Barbarasco entra in funzione il Vero Villaggio di Babbo Natale a Tresana.

PISA

Il 7 e l’8 dicembre appuntamento con la Fabbrica di Babbo Natale a Pisa agli Arsenali Repubblicani, dove i bambini potranno incontrare Santa Claus, i suoi aiutanti elfi, spedire le letterine e partecipare a laboratori creativi. Oltre alle prime tre domeniche di dicembre, anche il giorno dell’Immacolata sono in programma i mercatini natalizi pisani in Via Paparelli dalle 8 alle 19.30.

Dalle 10 della mattina alle Mercanzie di Natale a Guardistallo si possono trovare manufatti artigianali, usato e oggettistica varia. Con tanto di prelibatezze come castagnaccio, cioccolata calda e vin brulè. Nel pomeriggio l’accensione dell’albero e festa con la banda musicale.

PISTOIA

Per chi desidera divertirsi sulla pista di pattinaggio e salire a bordo del trenino per visitare il villaggio di Babbo Natale, l’appuntamento è a Montecatini Terme

PRATO

Oltre al classico mercatino pratese in Piazza San Francesco, per la ricorrenza dell’Immacolata gi stand natalizi troveranno spazio al Giardino Buonamici, ma anche tutti i sabati e le domeniche di dicembre e per l’antivigilia e la Vigilia di Natale dalle 10 alle 19.

SIENA

La magia del Natale è nel centro storico di Montepulciano, coi mercatini e la Casa di Babbo Natale, per la gioia dei più piccoli. E a Siena non manca il Mercatino di Beneficenza: il 7 e l’8 dicembre sono gli ultimi giorni per partecipare a questo mercatino solidale senese organizzato nei locali della Chiesa della Santissima Annunziata in Piazza Duomo. Il 7 e l’8 dicembre sono gli ultimi giorni per assaggiare castagne e vin novo a San Gimignano sotto le logge del comune di Piazza Duomo.

Maurizio Costanzo