Arezzo, 26 luglio 2024 – PO Valdarno, nessuna criticità da segnalare nelle cucine

Ieri visita ispettiva, programmata da tempo, del personale Asl che ha portato alla luce una sostanziale conformità agli standard igienico-sanitari

Per quanto concerne le dichiarazioni della sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai, si ricorda che il servizio mensa al Presidio ospedaliero del Valdarno è a carico di una ditta esterna a cui la Asl Toscana Sud Est ha dato in gestione la refezione a seguito di regolare appalto.

L’Azienda ha sempre posto grande attenzione affinché ogni aspetto del servizio fosse di un livello adeguato alle norme previste, e per questo ha portato avanti una costante attività di monitoraggio e vigilanza che ha riguardato ogni aspetto del servizio erogato. Stamani, proprio a seguito di una di queste ispezioni programmata da tempo, il personale Asl ha effettuato una visita nelle cucine del PO del Valdarno. Durante la visita è stata rilevata una sostanziale conformità agli standard igienico-sanitari.

Anche per quanto riguarda la qualità del cibo, la Asl Tse, attraverso monitoraggi effettuati dal proprio personale cadenzati nel tempo, non ha rilevato difformità o criticità secondo quanto previsto dalle norme che regolano il servizio di refezione.

Infine, la Asl Toscana Sud Est ricorda che la ditta che ha vinto regolare appalto indetto per il servizio mensa ha in gestione tutta l’attività che riguarda la refezione, ovvero cucine, pulizia dei locali, qualità e porzionatura del cibo. Su tutte queste attività l’Azienda vigila in modo continuo, programmando ispezioni e impegnandosi, per quanto in suo potere, per migliorare il servizio.