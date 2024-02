Piena soddisfazione degli utenti per il servizio whatsapp del Comune di Arezzo

Arezzo, 24 febbraio 2024 – Ottimo risultato del questionario di soddisfazione rivolto agli utenti riguardo il servizio whatsapp del Comune di Arezzo. Due settimane, dal 7 al 21 febbraio, per esprimere il proprio giudizio rispondendo ad una serie di domande riguardo la rapidità e la qualità delle risposte e la cortesia dello staff, con risposte hanno rilevato indici di gradimento molto elevati per un punteggio medio di 5.6 su un massimo di 6. L’analisi del risultato ha rivelato dati particolarmente interessanti riguardo gli utenti che si interfacciano con l’Ente usando l’applicazione più diffusa per la messaggistica istantanea: il 28% dei cittadini che hanno risposto al questionario è ultrasessantenne, segno che whatsapp si è dimostrato un valido canale di comunicazione per quella fascia di popolazione che potrebbe incontrare maggiori difficoltà nell’uso di altri canali tecnologici. Una conferma, quindi, dell’efficacia di questo modello di dialogo tramite la chat di whatsapp, che peraltro ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale oltre ad essere tema di lezione in alcune aule universitarie all’interno di corsi di laurea e master dedicati alla comunicazione digitale. “E’ volontà dell’Amministrazione procedere nella strada del dialogo con i cittadini e nell’ascolto delle loro osservazioni ed esigenze al fine di perfezionare sempre più la qualità dei servizi offerti – ha dichiarato l’assessore Monica Manneschi. – L’esito del questionario di gradimento è stato particolarmente confortante, a dimostrazione che siamo sulla strada giusta per il perseguimento del nostro obiettivo principale, ovvero quello di rendere il rapporto con l’Amministrazione sempre più diretto, accessibile e semplificato”. Per rimanere aggiornati sulle notizie dell’Ente, da gennaio è attivo il canale whatsapp al quale i cittadini possono iscriversi tramite il link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.arezzo.it%2Fnotizie%2Fsegui-canale-whatsapp-del-comune-arezzo&e=8dd9b80c&h=6e01ff75&f=y&p=n , attivo e accessibile a tutti gli utenti direttamente sul proprio smartphone o talblet.