Piantagione di cannabis, arrestato 60enne

Arezzo, 18 ottobre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cortona e della locale Stazione, a conclusione una attività di indagine finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in città, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un, libero professionista di 60 anni, incensurato, ritenuto responsabile della ipotesi di reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nei giorni precedenti infatti, i militari dell’Arma, avevano effettuato mirati servizi di osservazione e pedinamento finalizzati al controllo di una piantagione composta da circa 12 piante di cannabis indica dell'altezza di 1,20 metro circa cadauna, coltivate nella zona boschiva di pertinenza della abitazione della persona poi tratta in arresto. Le piante erano coltivate ed irrigate con apposito impianto a goccia collegato all’impianto idrico della medesima abitazione.

Nel corso dell’operazione, si procedeva alla perquisizione dell'area esterna e della abitazione in questione, ponendo sotto sequestro penale le predette piante nell'area boschiva, mentre in casa veniva rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisa in n.9 scatole del peso netto di circa 100 gr cadauna per un perso complessivo di kg 1,150.

Il presunto responsabile dei fatti veniva dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato quindi, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G. inquirente Aretina veniva posto in libertà in ottemperanza dell'art.121 del C.P.P..

Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.