Arezzo, 5 marzo 2025 – Percorsi di logopedia per l’età adulta e geriatrica al centro di riabilitazione di Certomondo a Ponte a Poppi. La struttura casentinese, gestita dall’Istituto di Agazzi, ha incrementato i propri ambiti operativi con l’attivazione di trattamenti finalizzati al recupero delle capacità verbali e comunicative in seguito a traumi, malattie neurologiche o patologie degenerative. Questa novità è espressione della volontà di sviluppare i servizi nella vallata e di fornire alle famiglie l’opportunità di far affidamento su interventi personalizzati e professionali direttamente sul territorio, con modalità riabilitative strutturate a seconda dello specifico bisogno.

Il centro di Certomondo è, da tempo, un punto di riferimento per disturbi del neurosviluppo, logopedia e neuropsicomotricità riferiti all’età evolutiva da zero a diciotto anni, mentre nell’ultimo anno è stato attivato un parallelo percorso anche per l’affermazione della riabilitazione funzionale per l’età adulta con l’inserimento della dottoressa Martina Vignali per la fisioterapia. Un ulteriore step è ora rappresentato dall’avvio dei trattamenti di logopedia per problematiche collegate alla comunicazione verbale che, condotti dalla dottoressa Milena Burchini, saranno finalizzati a ristabilire competenza linguistica, corretti movimenti del parlare, qualità e tono della voce. Il servizio sarà orientato al recupero delle capacità in pazienti con decadimento cognitivo o con patologie neurologiche quali, ad esempio, malattia di Parkinson, ictus o sclerosi, andando a prevedere interventi personalizzati per disfonia (alterazioni della voce a causa di malformazioni, patologie organiche, traumi o interventi chirurgici), afasia (disturbi del linguaggio in seguito a lesioni cerebrali), disfagia (disturbi della deglutizione) e disartria (disturbi nell’articolazione del linguaggio). Il servizio potrà essere erogato in regime privato o in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni è possibile contattare i numeri 0575/91.51.340 o 0575/91.51.341.