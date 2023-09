Pensionati, il nuovo servizio “Indirizzo di Ascolto” alla Cisl

Arezzo, 2 settembre 2023 – La Federazione Pensionati della CISL di Arezzo mette a disposizione, da lunedì 4 settembre, il nuovo servizio “Indirizzo di Ascolto”, che sarà presente nella sede principale di Arezzo città e nelle sedi di Montevarchi, Sansepolcro e Bibbiena.

Il servizio “Indirizzo di Ascolto” ha lo scopo di fornire un primo orientamento su vari temi alle persone, in prima istanza i pensionati, una categoria sempre più spesso lasciata, per così dire, in compagnia della propria solitudine. Un’idea che si inserisce all’interno del collaudato servizio di accoglienza già in essere in tutte le sedi Cisl di Arezzo.

Ad oggi gli utenti si recano già negli uffici Cisl per ricevere un supporto sui servizi Inas e Caf, con questo ulteriore “potenziamento” si potrà accedere alle informazioni circa varie iniziative a cui è possibile aderire. Ad esempio i servizi di riferimento della “galassia CISL”, ma anche tutta una serie di risposte per risolvere problemi legati alla quotidianità, come il settore sanitario o quello sociale, sia privato che pubblico. A disposizione di cittadini e cittadine ci saranno operatrici e operatori qualificati che garantiranno la loro presenza nei giorni e negli orari calendarizzati. Sarà inoltre possibile stabilire un contatto telefonico tramite i numeri delle varie sedi.

“Il Sindacato FNP ha come dovere principale quello di combattere il disagio dell’abbandono in cui la società lascia i pensionati - sottolinea Fabrizio Fabbroni, Segretario Generale FNP Cisl Arezzo - il nostro dovere è tutelare la dignità dei soggetti non più attivi in ambito lavorativo, sia come singoli che come gruppo. Il nostro intento - prosegue Fabbroni - è quello di promuovere e migliorare le condizioni di vita e questo si ottiene solo con una piena disponibilità all’ascolto da parte dei consulenti e parallelamente con la consapevolezza dei propri diritti da parte dei destinatari del servizio”.

In sintesi questa mission che ha animato fin dal suo insediamento la Segreteria Provinciale FNP CISL di Arezzo guidata da Fabrizio Fabbroni, insieme a Luciana Lapi e Gianni di Scala, adesso si concretizza. Un servizio che andrà a coprire le esigenze di quasi tutto il territorio delle vallate aretine, in Valdichiana infatti sarà attivato nei prossimi mesi.

"Inizia dunque una nuova avventura per la FNP Cisl aretina - specifica Fabrizio Fabbroni - dimostrare di essere capaci di ascoltare e accogliere. Successivamente la sfida che ci poniamo è creare un filo diretto tra gli utenti e gli altri servizi, mettendo in contatto il territorio e le persone. L’obiettivo sarà, in definitiva, creare una sorta di percorso ideale per i pensionati, favorendone la salute e il benessere sociale”.

Le sedi e gli orari:

AREZZO CISL Viale Michelangelo 116

MARTEDì E GIOVEDì 09,00/12,00

Tel.3714537049

MONTEVARCHI Via G.Puccini, 10

MARTEDì - 09,00/12,00

Tel.055 980063

BIBBIENA Piazza Ge. Sacconi, 34

LUNEDì - 15,00/18,30

Tel.0575 1324544

SANSEPOLCRO Via G.M.Lancisi 15

GIOVEDì - 15,00/18,00

Tel 0575 742893