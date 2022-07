Pauroso incendio nella notte a Prato: a fuoco materiale tessile

Prato, 27 luglio 2022 - Un pauroso incendio è divampato a Prato nella notte. I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti dopo le 23 in via Guido Ruggero, per un rogo che ha interessato colli di materiale tessile presenti all'esterno di una sfilacciatura. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti per un totale di 14 uomini. Il pronto intervento ha permesso di contenere le fiamme evitando che si propagassero all'interno dell'edificio industriale. L'intervento si è concluso poco dopo le 2 di notte. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte o rimaste ferite.

