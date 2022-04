Pasqua e Pasquetta in Toscana: eventi e idee per i bambini

Visita guidata per i bambini a Palazzo Vecchio

Firenze, 9 aprile 2022 - Sono diverse le proposte per la Pasqua in Toscana dedicate ai bambini. Dai laboratori tutti da scoprire alle visite ai parchi, ecco alcune idee per trascorrere una giornata di divertimento all’insegna di attività o gite fuori porta.

A Palazzo Vecchio per i bambini dai 4 ai 10 anni è dedicato il percorso animato ‘Vita di corte’ che permette di immergersi nell’atmosfera della corte medicea di metà Cinquecento. Accompagnato per le vacanze di Pasqua dall’attività ‘Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato’ centrata sui frutti del cacao giunti da oltreoceano a Firenze e tuttora protagonisti delle nostre tavole festose.

Per le vacanze pasquali, i bambini potranno partecipare a un’attività speciale sulla storia dello Scoppio del carro, evento millenario della tradizione fiorentina e unico al mondo: l’appuntamento è al Palagio di Parte guelfa nei giorni precedenti la Pasqua, giovedì, venerdì e sabato mattina, con un video animato d’autore, seguito da laboratorio artistico.

Sarà una Pasquetta all’insegna di giochi e divertimento grazie a Bimbofantasy, che animerà il parco giardino dell’ippodromo Snai Sesana dalle ore 10 alle 19. Parate musicali, spettacoli, intrattenimenti di ogni tipo e tanti giochi e occasioni di divertimento. Bolle di sapone, mattoncini Lego, aquiloni, baby dance, grandi gonfiabili, trucca bimbi, giro sui pony, il gran ballo delle Principesse, e poi il villaggio medievale, la mostra dedicata a Barbie, e non manca un percorso in mountain bike e anche un laboratorio per imparare l’arte circense.

Sono diverse le attività al Parco di Pinocchio a Collodi con giochi per i bambini e le famiglie, che sarà aperto dalle 10 alle 19 anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Ci saranno laboratori creativi, giochi a tema con animatori per le famiglie, e anche la ‘Pentolaccia di Pasqua’ con ricchi premi e cotillon, ma prima bisogna tirare giù il sacchetto con soli tre colpi.

Un viaggio affascinante alla scoperta dell’acquario di Livorno, che sarà aperto sia il giorno di Pasqua che quello di Pasquetta. Un luogo magico, ideale per andare alla scoperta del mar Mediterraneo e delle tante varietà di pesci, concedendosi una visita divertente e allo stesso tempo istruttiva.