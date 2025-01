Arezzo, 18 gennaio 2025 – Paolo Lucci, finita la Dakar 2025. "Nello sport come nella vita si può vincere o si può perdere, si può arrivare primi ma anche ultimi.

Di sicuro chi ama lo sport deve combattere e Paolo Lucci in sella alla sua Honda ha combattuto come un leone nella Dakar Rally 2025, contro ogni tipo di avversità conquistando con le unghie e con i denti la linea del traguardo finale.

Va in secondo piano la classifica, vince la determinazione di un ragazzo di Castiglioni che non molla mai e che anche questa volta non ha mollato.

Ti aspettiamo con piacere e orgogliosamente, @Paolo Lucci"

Queste le parole del sindaco Mario Agnelli a conclusione dell'edizione 2025 della Dakar che ha visto il centauro castiglionese, Paolo Lucci, impegnato giorno dopo giorno per conquistare la vetta.

E come lo stesso Paolo Lucci ha scritto via social "E siamo alla fine di questa @dakarrally. Ieri mi sono divertito un sacco ad aprire l’ultima speciale e ancora di più averlo fatto con il mio amico @mathieudoveze Ma che tribolare queste 2 settimane ragazzi!

Credo che la Dakar è una vita intera in miniatura..facciamo sogni,progetti e ci aspettiamo che tutto vada come ci siamo immaginati ma poi come nella vita in quelle 2 settimane può capitare di tutto,possiamo sbagliare e le cose non sempre prendono la piega giusta.

Ma anche se questa vita in miniatura non è andata come ci aspettavamo sono felice di averla vissuta fino alla fine nonostante tutto. Quindi ci tengo a ringraziare veramente tutti per il supporto in queste 2 settimane di gara e grazie soprattutto a Luca che vi ha tenuto aggiornati prima e durante qui su questa pagina!!Adesso qualche giorno di riposo per riprendermi dai dolori poi inizieremo a preparare la stagione 25 verso #dakar2026" .

Ed ora tutti a Castiglion Fiorentino aspettano il rientro di Paolo.