Arezzo, 7 settembre 2023 – «Ottimi risultati» per la raccolta differenziata di carta e cartone in Toscana nel 2022: raccolte e avviate a riciclo più di 323.000 tonnellate con un aumento del 2,5% rispetto al 2021. Così il 28/o Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. I risultati positivi si riflettono anche sulla raccolta pro-capite che arriva a 87,9 kg/ab-anno, secondo miglior risultato nazionale dopo l'Emilia-Romagna. La Toscana, afferma Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, con un incremento di quasi 8.000 tonnellate rispetto al 2021, a livello nazionale si distingue non solo per la media pro-capite tra le più alte in Italia ma anche per il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che si attesta sopra al 15%: solo la Basilicata ha fatto meglio«. Nel 2022 in Toscana Comieco ha gestito direttamente più di 182.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 56,5% della raccolta totale. Ai 264 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per oltre 17 milioni di euro. I dati - così come disponibili a maggio 2023 - mostrano il segno positivo su quasi tutte le province sia per quanto riguarda l'incremento dei volumi complessivi di raccolta sia per il pro-capite. Prato segna »più di 40.000 tonnellate raccolte e il pro-capite più alto d'Italia, 153,9 kg«, Firenze »oltre 103.000 tonnellate pari a 104,2 kg/ab/anno«, Lucca »poco più di 34.000 tonnellate con un pro-capite di 89,1 kg«, Pistoia »quasi 23.000 tonnellate (+16,5%) e una media pro-capite in crescita, a 78,9 kg«, Grosseto »oltre 16.000 tonnellate raccolte (+12,3%) pari ad una media pro-capite di 74,7 kg«, Pisa »poco più di 30.000 tonnellate pari a 72,8 kg/ab/anno«, Siena »quasi 19.000 tonnellate, con un pro-capite di 71,4 kg«, Arezzo »oltre 22.500 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 67,3 kg«, Livorno »più di 22.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 68,4 kg« e Massa Carrara »più di 11.000 tonnellate raccolte e 62,1 kg differenziati in media da ogni cittadino«.