Ambulanza ostruisce il passaggio, operatori sanitari aggrediti

Fiesole, 6 marzo 2024 – Scoppia una lite per l'ambulanza che ostruisce il passaggio durante un'emergenza del 118, operatore sanitario aggredito e preso a pugni al rientro in sede.

E' successo ieri alla Misericordia di Fiesole, nella centrale via Marini. L'autista dell'ambulanza, che era insieme a un volontario della Confraternita con il quale aveva effettuato un servizio d'emergenza a Firenze, non ha fatto in tempo a scendere dal mezzo quando un uomo e una donna hanno cominciato a insultarli pesantemente. L'accusa? Aver lasciato l'ambulanza davanti a un passo carrabile e aver impedito alla donna di entrare con la propria auto nel parcheggio di casa, in viale de Amicis a Firenze.

Ne sarebbe nata quindi una discussione piuttosto accesa che ha lasciato l'amaro in bocca all'operatore che in quel momento era impegnato con il collega nel prestare soccorso a una persona, che si era sentita male. Sembrava essere finita lì, visto che la donna si era allontanata. Non prima però di filmare con il telefonino ambulanza e passeggeri, probabilmente proprio con l'intento di rintracciarne l'autista in un secondo momento.

E così è stato. La donna ha raggiunto Fiesole in compagnia di un uomo. La coppia si è messa quindi in attesa del rientro dell'ambulanza davanti alla sede della Misericordia. Quando il mezzo è arrivato è scattata l'aggressione, prima verbale e poi fisica. Il pronto intervento dei volontari presenti in sede ha evitato che la situazione degenerasse. Sulla vicenda è stato presentato un esposto.