Arezzo, 26 maggio 2025 – "Oltre le Aule", il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, di peer education.

Oggi alle ore 14.30, presso il Bar Pasticceria La Stazione di Castiglion Fiorentino, secondo incontro.

Dopo gli incontri “sulla strada”, l’associazione “Dog” ha intrapreso un altro progetto di avvicinamento ai giovani.

“Il corso, rivolto a giovani del territorio, ha l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile attraverso metodologie partecipative, stimolando il confronto tra pari su temi di attualità, benessere e cittadinanza attiva. L'iniziativa intende valorizzare luoghi informali come spazi di crescita, dialogo e formazione” spiega Roberto Norelli, referente

Questa al pari di altre attività portate avanti, per altro, nei tre mandati amministrativi si inserisce in una visione condivisa e sinergica con l’Associazione che vede interventi rivolti alla popolazione giovanile di Castiglion Fiorentino.

“Entrare in sintonia con i giovani non è sempre facile e immediato. Grazie ad un linguaggio diretto e senza orpelli l’associazione è riuscita ad intercettare tanti giovani con i quali è stato possibile costruire e favorire i percorsi educativi che iniziano all'interno delle scuole e proseguono nei luoghi di divertimento” spiega l’assessore alla Politiche Sociali, Stefania Franceschini, che aggiunge “così dalla ‘strada’ questa volta ci siamo trasferiti in un locale per certi versi strategico visto che si trova a pochi metri dalla stazione ferroviaria. I ragazzi di ritorno da scuola vengono intercettati dai loro coetanei ed insieme affrontano le tematiche del bullismo e cyberbullismo ma anche sul rispetto all'uso e all'abuso di sostanze, in un’ottica della promozione del divertimento sano e responsabile”.

Per i giovani che vorranno avvicinarsi alle attività realizzate dall’Associazione, sarà inoltre possibile richiedere la partecipazione gratuita ai corsi di peer education che periodicamente sono organizzati. Per informazioni sui prossimi appuntamenti il numero di riferimento è il seguente: 353 4593557 (contattabile su Whatsapp)

Al termine del Corso i partecipanti, ragazzi sia provenienti dagli Istituti Scolastici del territorio sia reclutati informalmente nel corso delle attività dell'Associazione DOG, riceveranno l'attestato di partecipazione.

Il terzo ed ultimo incontro è in programma il 9 giugno,

“Ringrazio gli operatori dell’associazione D.O.G. e faccio loro i complimenti per le loro attività sempre a favore delle giovani generazioni” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.