Arezzo, 12 novembre 2024 – “Nuovo regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante: priorità il benessere degli animali” la

dichiarazione del consigliere comunale Michele Menchetti

“Ha fatto piacere registrare l’approvazione del regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante così come lo spirito collaborativo che ha preceduto l’entrata in vigore di questa rinnovata disciplina.

L’assessore Simone Chierici ha infatti accolto gli emendamenti a mia firma che lanciavano innanzitutto un allarme per la pubblicità selvaggia che viaggia di pari passo con le attività circensi e che in qualche modo va arginata ma poi insistevano specialmente sul benessere e sulla tutela degli animali, nell’ottica di un progressivo abbandono dello sfruttamento degli stessi negli spettacoli e per evitare che Arezzo ospiti circhi con determinate specie esotiche.

Il regolamento emendato su proposta del sottoscritto fissa una regola molto rigida per il circo che violi il divieto suddetto: starà infatti fuori dal territorio comunale per i successivi 20 anni e non 5 come prevedeva il testo originario. E se deroga deve esserci, l’eventuale autorizzazione dovrà essere subordinata all’ottenimento del nulla osta del servizio veterinario della Asl corredato da un documento che attesti l’avvenuta visita agli animali e ne certifichi lo stato di buona salute. La città ha lanciato così segnali importanti che la mettono in sintonia con norme di civiltà”.