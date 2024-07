Non solo Italodisco. All’anfiteatro domani brillano i The Kolors

Sono rimasti solo posti in piedi domani (ore 21,30) per i The Kolors che si esibiranno all’anfiteatro Fonte Mazzola a Peccioli. Dopo il successo internazionale di “Italodisco” con 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino dischi in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera e oltre 38 milioni di visualizzazioni su YouTube, e un tour europeo, i The Kolors approdano alla rassegna "11 lune al Peccioli". I biglietti costano 25 euro (intero) e ridotto per i cittadini di Peccioli a 20 euro; poi c’è l’opzione del biglietto ridotto per i possessori della Card Amici del Polo Museale di Peccioli per i soci Belvedere e minori di 18 anni a 18 euro. La biglietteria è all’ufficio accoglienza turistica del Comune, in piazza del Popolo.