Firenze, 23 ottobre 2021 - Manifestazioni no green pass in Toscana anche in questo sabato 23 ottobre. Come ormai accade ormai da luglio, in diverse piazze ci sono state iniziative contro il certificato verde. Il corteo più numeroso è stato quello di Livorno, che ha attraversato come ormai avviene da almeno un paio di mesi le vie del centro.

Musica, striscioni, tamburi e slogan per una manifestazione organizzata dal gruppo Libertà Valore Universale, attivo tra l'altro su Telegram. Manifestazione anche a Firenze, in piazza della Repubblica. "No green pass. Sos lavoro" era scritto su uno degli striscioni presenti nella piazza fiorentina.

In tutti gli incontri le forze dell'ordine hanno sorvegliato la situazione ma non ci sono stati momenti di tensione. Gli studenti universitari no green pass si sono invece ritrovati nel primo pomeriggio a Pisa, per un momento di incontro in piazza della Sapienza. Un'altra manifestazione si è invece svolta a Lucca.