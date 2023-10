Muore nell’incidente ex negoziante: un malore, poi l’uscita di strada

San Casciano Val di Pesa, 18 ottobre 2023 – L’auto si è ribaltata e Gino Nencioni, 83 anni, ex macellaio di San Casciano è morto. Ad ucciderlo è stato un malore che lo ha colto all’interno del proprio fuoristrada mentre rientrava da una battuta di caccia al cinghiale.

L’uomo era molto noto in paese proprio per la sua attività nel centro storico con il negozio in via Morrocchesi che ha portato avanti fino a qualche anno fa. Nella giornata di mercoledì poco dopo alle 13,30 si trovava in via Petriolo di ritorno dalla zona di Lamole dove era andato per una battuta di caccia al cinghiale non effettuata per il maltempo.

Sono stati i suoi compagni cacciatori a far scattare i soccorsi. All’improvviso Nencioni, che era da solo, ha perso il controllo della propria jeep poco dopo Vignamaggio, ed è finito fuoristrada. Il mezzo si ribaltato e per soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto il 118, che constatato il decesso, la polizia municipale e i carabinieri. Gino Nencioni è stato sempre un grande appassionato di caccia, passione che aveva potuto godere a pieno da quando era in pensione.

La notizia della sua morte ha lasciato attonito tutto il paese dove era molto apprezzato e conosciuto dai clienti della macelleria e da tutti i sancascianesi.

Qualche ora prima, alle 10,35 di stamani, nella zona industriale della Zambra, nel Comune di Barberino Tavarnelle, un operaio di 60 anni si era sentito male all’interno delle fabbrica dove lavorava. Qui, in via Pisana è intervenuto anche Pegaso. L’operaio è stato ricoverato in codice rosso.