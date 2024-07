Montevarchi, inaugurata area fitness inclusiva al parco don Luigi Savelli

Arezzo, 31 luglio 2024 – Riqualificare le aree verdi pubbliche del territorio per migliorare il tempo libero e la salute dei cittadini, con un’attenzione particolare all’inclusività.

E’ questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che, dopo l’area fitness presso i Giardini Margherita Lungo L’Arno, realizza un’altra area fitness collocata nel parco don Luigi Savelli al Pestello, dove sono state posizionate nuove attrezzature per un importo complessivo di circa 21mila euro, consentendo a tutti di mantenersi in forma all’aperto e promuovendo lo sviluppo dello sport libero, diffuso e inclusivo.

Questa nuova area fitness, inaugurata oggi martedì 30 luglio alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini e l’assessore allo sport e al sociale Lorenzo Allegrucci, è composta da un’attrezzatura Calinestics per gli amanti degli esercizi a corpo libero, dotata di: parallele, spalliere, ponte, sbarra grande, vogatore per braccia, parallele inclusive, addominale inclinato.

In più sono stati allestititi due attrezzi cardio: cyclette per il potenziamento delle gambe e cheste presse per il potenziamento pettorali. Tutte le attrezzature sono state posizionate in una pavimentazione antitrauma e accessibili a persone con disabilità.

“Dopo aver inaugurato l’area fitness presso i Giardini Margherita, l’ Amministrazione ha voluto realizzare un’area sportiva aperta a tutti anche nel quartiere del Pestello – ha detto il sindaco - in questo parco molto frequentato da bambini, ragazzi e non solo. Si tratta di un’area attrezzata e inclusiva, che permetterà a tutti di fare attività sportiva all’aria aperta e gratuitamente. Praticare fitness all’aperto è un’attività che negli ultimi anni si è molto diffusa – ha proseguito - e ci fa piacere dare un servizio in più alla cittadinanza, per far partecipare tutti e mettere insieme corretti stili di vita, attività motoria e divertimento. Andiamo avanti con progettualità che permettano l’accesso all’attività motoria e soprattutto inclusiva”.

“L’idea della nuova area fitness inclusiva è nata dalla possibilità di fare un investimento di circa 20mila euro legato al mondo dello sport e del sociale – ha sottolineato l’assessore Allegrucci. Abbiamo pensato di mettere insieme le due cose per dare la possibilità anche alle persone con disabilità di poter fare palestra all’aperto e poter sfruttare un’area come questa ”.

Inoltre, entro la prima settimana di agosto, a fianco dell’area fitness appena inaugurata, saranno installati nuovi giochi dedicati al divertimento dei più piccoli per un investimento di circa 20milaeuro.