Arezzo, 12 settembre 2024 – Modifiche alla viabilità nel centro storico di Sansepolcro per lavori di riqualificazione all'incrocio Porta del Castello

Il Comando di Polizia Municipale di Sansepolcro informa la cittadinanza che, a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 58 dell'8 marzo 2024, sono in corso i lavori di riqualificazione dell'incrocio stradale denominato "Porta del Castello". Questi interventi, come già comunicato nelle scorse settimane, prevedono la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Via dei Malatesta, Via dei Montefeltro, Via Beato Ranieri e Viale Luigi Fatti, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona.

In questo contesto, al fine di garantire una circolazione più fluida e sicura, è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale n. 220 del 12 settembre 2024, che introduce le seguenti modifiche alla viabilità:

Inversione del senso di marcia in Via Aggiunti nel tratto compreso tra Via Beato Ranieri e Via dei Molini.

Senso unico di circolazione con restringimento della carreggiata e divieto di sosta su entrambi i lati in Via Beato Ranieri, nel tratto tra Via dei Malatesta e Via Santa Caterina.

Doppio senso di circolazione in Via Beato Ranieri nel tratto tra Via Aggiunti e Via Santa Caterina, con divieto di sosta nel lato prospiciente la Chiesa di San Francesco.

Obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in transito su Via G. Buitoni rispetto a quelli su Via Aggiunti, con obbligo di proseguire dritto o svoltare a sinistra.

Altre modifiche ai sensi di marcia e alle regole di precedenza su alcune vie del centro storico, tra cui Via Lazzerini, Via del Forno, Via Raffaello Alessandri e altre.

Le modifiche alla viabilità saranno attuate con l'installazione della segnaletica stradale adeguata, a cura del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sansepolcro. Si raccomanda a tutti gli utenti della strada di rispettare le nuove disposizioni.

Per eventuali violazioni delle suddette norme, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Per ulteriori informazioni, la cittadinanza è invitata a consultare l'ordinanza completa pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Sansepolcro. È inoltre possibile presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.