Meteo, maltempo in Toscana da lunedì. Allerta arancione per il vento. Le zone a rischio

Firenze, 20 febbraio 2022 - Massima attenzione domani, lunedì 21 febbraio - per le condizioni meteo di alcune zone della Toscana. L'allerta, emessa dalla protezione civile, riguarda il vento forte.

Dalle ore 12 alle 20 di domani scatta dunque l'allerta arancione per vento forte sulla costa centro meridionale e sulle isole dell’Arcipelago. Sempre per vento forte, codice giallo per le zone interne centro-meridionali e i crinali appenninici. Per l’aumento del moto ondoso, una criticità gialla per rischio mareggiate interesserà, a partire dalle 12 di domani, le zone costiere centro-sud e le isole.

I fenomeni sono legati al calo di pressione determinato dall’arrivo sulla Toscana di una rapida perturbazione, attesa per domani, che porterà anche precipitazioni e temporali sparsi. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo

In generale lunedì 21 febbraio sarà molto ventoso in tutta Italia. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, questa condizione potrebbe essere la conseguenza del vortice polare, Eunice, che si è abbattuto dall'Inghilterra fino alla Germania. Eunice ha generato la raffica di vento più forte mai registrata in Inghilterra, 196 km/h sull'Isola di Wight, in Renania, Germania, sono state registrate raffiche di 220 km/h vicino a Francoforte con punte di 200 km/h anche in pianura; violente raffiche anche in Polonia, Austria e Svizzera, Sassonia e Cechia.

In Italia l'intensità sarà decisamente molto minore, probabilmente la metà. L'esperto indica infatti che le raffiche più intense sul nostro Paese potrebbero raggiungere i 100-120 km/h nella giornata di lunedì con una previsione comunque da confermare. Il meteo da monitorare è quindi quello di inizio settimana con piogge e calo termico lunedì 21 e martedì 22 febbraio.