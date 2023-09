Menci presidente dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

ARezzo, 18 settembre 2023 – “Congratulazioni ad un amico imprenditore e concittadino, Massimo Menci, Direttore Generale della Menci & C, l'azienda leader nella produzione di semirimorchi e cisterne per trasporto mangimi che è stato nominato presidente per il quadriennio 2023-2027 della sezione rimorchi dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia)”.

Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani della nomina del Direttore Generale della Menci &C, Massimo Menci, a Presidente della sezione Rimorchi dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica che afferma “orgoglioso e grato per questa nomina sia per me che per l’azienda che rappresento. Massimo impegno per contribuire insieme alle aziende all’ammodernamento e allo sviluppo delle infrastrutture”.

Il mandato di Massimo Menci finirà nel 2027 quando l’azienda Menci compirà i “primi” 100 anni di vita