Prato, 1 gennaio 2022 - Sono 36 i daspo emessi dal questore di Ravenna, Giusi Stellino, a carico di altrettanti ultras del Ravenna e del Prato. Di tutti questi provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, dieci sono con obbligo di firma. I tifosi per cui è stato emesso il provvedimento, sono risultati coinvolti nella rissa tra tifosi avvenuta il 7 novembre scorso appena fuori dallo stadio ravennate ‘Benelli’, prima della partita tra le due squadre.



Per la precisione i daspo hanno riguardato 20 ultras del Ravenna, sette dei quali anche con l'obbligo di firma, e 16 tifosi di calcio ultras del Prato, tre con obbligo di firma. I destinatari non potranno partecipare a gare o a incontri di calcio per un periodo che va da uno a otto anni a seconda del grado di coinvolgimento nell'accaduto. I dieci colpiti dall’obbligo di firma inoltre dovranno presentarsi agli uffici di polizia mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali siano impegnate, a qualsiasi titolo, le squadre calcistiche di appartenenza.



I provvedimenti sono stati emessi perché poco prima dell'inizio della partita, i 36 ultras appartenenti alle opposte tifoserie avevano ingaggiato in strada una violenta rissa innescatasi dal passaggio del bus con a bordo i sostenitori del Prato di fronte al bar ritrovo di quelli del Ravenna: ciò era stato considerato come un affronto capace di animare una serie di scontri compiuti anche con l'uso di cinture, lanci di bottiglia, aste di bandiera e perfino specchietti di auto divelti. All’esito delle indagini condotte dalla Digos ravennate, anche con la visione delle immagini di videosorveglianza dello stadio, gli ultras - tra cui pure un paio di ragazze - sono stati identificati e denunciati a piede libero a vario titolo per rissa, porto di oggetti atti ad offendere, minacce, lancio di oggetti pericolosi e danneggiamenti: 20 sono ravennati, 16 pratesi hanno un’età comprese tra 16 e 43 anni. La divisione Anticrimine della Questura di Ravenna ha infine emesso i daspo: quelli per i 16 tifosi pratesi sono stati notificati dalla Questura di Prato. Nei giorni scorsi, alla luce delle prime notifiche, il gruppo di tifosi 'Ultras Ravenna 1994' dopo 27 anni di tifo giallorosso ha annunciato la decisione di volersi sciogliere.

Maurizio Costanzo