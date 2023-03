Mattinata di passione in Fi-Pi-Li: incidente tra camion: lunga coda in direzione mare

Empoli (Firenze), 21 marzo 2023 – Incidente sulla Fi-Pi-Li. Una coda fino a 7 km si è formata sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare, a seguito di uno scontro tra due mezzi pesanti avvenuto poco dopo le 8: il tratto interessato era tra le uscite di Empoli ovest ed Empoli est.

Secondo quanto spiegato dalla Polstrada, l'incidente non avrebbe per fortuna avuto gravi conseguenze per le persone.